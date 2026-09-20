"Здесь не о чем спорить": Макрон ответил на провокацию со стороны французских территорий в Северной Атлантике

Эммануэль Макрон вечером 19 сентября прибыл на Сен-Пьер и Микелон в Северной Атлантике и подчеркнул, что архипелаг является французской территорией. Таким образом он отреагировал на карту, опубликованную Дональдом Трампом, на которой Сен-Пьер и Микелон был обозначен флагом США.

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Об этом сообщило французское агентство AFP. Макрон пробудет на архипелаге два дня.

Французский лидер дал понять, что не считает статус территории предметом для обсуждения.

"Здесь не о чем дискутировать", — сказал он.

Макрон также отметил, что Париж не собирается каждое утро повторять очевидное только потому, что у кого-то возникают "странные идеи" или он говорит "странные вещи".

Визит французского президента имеет геополитическое значение. Сен-Пьер и Микелон расположены примерно в 4300 километрах от Парижа, недалеко от побережья Канады и Гренландии, которая является важным стратегическим направлением в Арктике.

Макрон встретится с премьером Канады

20 сентября на Сен-Пьере Макрон должен принять премьер-министра Канады Марка Карни. Это будет первый в истории архипелага визит канадского премьера.

"Это посылает сильный сигнал", — подчеркнул французский лидер.

Встреча состоится на фоне заявлений Дональда Трампа по поводу этого региона. Президент США ранее неоднократно говорил о возможности аннексии Канады, а между Вашингтоном и Оттавой продолжается торговое противостояние.

Макрон также прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. Накануне США и Дания заключили соглашение о "безопасности" автономной территории, входящей в состав Датского королевства.

"Датский суверенитет уважается, международное право уважается (...) все, что способствует деэскалации, — это хорошо", — сказал он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Макрон призвал европейские страны готовиться к гибридным атакам России. По его словам, Москва совершит ошибку, если продолжит такие действия против государств Европы, а странам ЕС необходимо усиливать защиту от них.

Французский лидер отметил, что цель таких действий – запугать европейцев и ослабить поддержку Украины, однако результат будет противоположным.

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