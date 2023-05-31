Защита прибрежной инфраструктуры: Зеленский в Одессе провел выездную Ставку Верховного главнокомандующего

Глава государства Владимир Зеленский, прибыв 31 мая в Одессу с официальным визитом, провел выездную Ставку Верховного главнокомандующего. Здесь он выслушал доклады командира оперативно-тактического угруппирования Эдуарда Москалева и вице-адмирала Алексея Неижпапы.

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Они рассказали гаранту об оборонительных программах в стратегической области, открывающей путь к Черному морю. Об этом Зеленский написал на своем Telegram-канале.

"Защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы. Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих", – перечислил темы, поднятые на Ставке, гарант.

Также, по словам Зеленского, генерал-полковник Александр Сырский рассказал об успехах украинской армии на острове Хортица в Запорожской области. Силы обороны сумели стабилизировать ситуацию.

"Важные доклады Буданова и Малюка о мерах в рамках их компетенции. Здесь без подробностей", – кратко подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Одессу Зеленский представил нового главу областной государственной администрации Олега Кипера. Лидер нации назвал Одесчину "приоритетным регионом": речь шла и о восстановлении энергетической структуры после обстрелов РФ, о перезапуске местных предприятий в условиях военного положения и о реабилитации военных.