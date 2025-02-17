Зеленский: если у нас нет НАТО, то НАТО нужно строить в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины должна быть четко очерчены гарантии безопасности. По его словам, это может быть членство в НАТО или надежная альтернатива.

Видео дня

Об этом глава государства сказал во время разговора с журналистами в формате видеоконференции во время визита в Объединенные Арабские Эмираты 17 февраля.

По его словам, гарантии безопасности – это и оружие, и экономические гарантии, и фундаментальные политические гарантии, инвестиции.

Кроме того, по мнению Зеленского, членство в Европейском Союзе обязательно и для Украины это станет этой экономической гарантией. Мы претендуем на этот рынок и хотим стать равноправными партнерами. Не менее важны инвестиции как Соединенных Штатов, так и других стран.

"Если у нас нет НАТО, то, условно говоря, НАТО нужно строить в Украине. Условно говоря, но делать не условно, а делать предметно. То есть миллионная армия. И здесь нужны деньги, и кто дает на это деньги. Кроме денег – оружие. Если контингент, то размер этого контингента, где будут, из каких стран, чем и как они вооружены. И если контингент, то очень важно не терять США в том или ином виде", – сказал он.

Президент рассказал, что беседовал с европейскими партнерами и сказал им, что контингент – это не обязательно военные из всех стран. Речь идет, например, о вооружениях и системах противовоздушной обороны, которые позволят закрыть небо, или то, что улучшат ситуацию на море. В этом вопросе важны и решения США, потому что мнения европейцев Зеленский услышал и знает.

Кроме того, военный контингент в Украине также может стать первой площадкой для создания будущих вооруженных сил Европы, которые в небе, на воде и на суше, с помощью дронов и искусственного интеллекта, будут способны давать ответ в случае нападения.

"Мы можем создать платформу из сильных стран – только тех, кто хочет. Это очень важно: не тех, кого мы принуждаем, а тех, кто хочет. Вы прекрасно знаете, что принужденный воин и пришедший сам – это совершенно разная армия. Мы хотим гарантий безопасности не на бумаге, а на земле, воде и в небе. ПВО, самолеты, корабли", – подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал о встрече с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном и о соглашении, которое сегодня было подписано. Он поблагодарил президента ОАЭ за посредничество в возвращении украинских военнопленных. Благодаря помощи Эмиратов в свои семьи вернулось из плена РФ около 2000 наших людей, и президент надеется, что эта цифра будет только расти.

По его словам, чиновники Украины и ОАЭ подписали важное соглашение об экономическом партнерстве, которое улучшит отношения между странами.

"На сегодня для Украины это будет самый либеральный двусторонний документ, потому что 99% всех товаров и продуктов из Украины будут выходить на рынок ОАЭ без пошлины. Это очень важно, потому что там нет ограничений. Могут быть ограничения некоторых продуктов с точки зрения квоты, но без пошлины", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинский лидер заявил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, запланированный на 18 февраля, не связан с переговорами между США и Россией. При этом Киев не признает никаких договоренностей, принятых без его участия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!