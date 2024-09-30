Западу не хватает только мужества, чтобы победить Путина, – Порошенко

Петр Порошенко, участвующий в международной конференции по безопасности в Висби (Швеция), во время своего выступления призвал западных союзников прекратить бояться Путина и обеспечить победу Украины. Он отметил: у Запада есть все возможности и ресурсы для того, чтобы государство-агрессор потерпело поражение в Украине. Иначе большая война придет в Европу, подчеркнул Порошенко.

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Он призвал союзников снять ограничения на ракетные удары по территории России.

"Происходящее в Украине касается всех в Европе и за ее пределами. Происходящее в Украине касается глобальной безопасности, касается всего мира", – убежден пятый президент. "Путин использует ваши страхи как оружие, и последние изменения в российской ядерной доктрине – яркое тому подтверждение", – объясняет Порошенко.

"У Запада самые лучшие технологии, лучшая армия. У Запада самая лучшая тактика, подходы, взаимосовместимость, слаженность. В финансовом вопросе Запад гораздо сильнее. Как мы не можем победить? Как мы можем проиграть эту войну?" – спросил Порошенко.

"Мы анализируем соотношение военных расходов, военного бюджета к ВВП. И мы хотим, чтобы в Евросоюзе вместе со странами НАТО было 3%. Знаете, сколько в России? Почти 7% только официально. Это значит, что у нас очень трудная задача", – убежден Порошенко.

"Я хочу, чтобы у нас была современная противовоздушная оборона и современные ракеты большой дальности, и мы смогли остановить Россию", – сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос о "плане победы" или "плане мира", Порошенко сказал: есть "красные линии", которые недопустимо пересекать.

"Во-первых, никаких компромиссов относительно нашей независимости, нашего суверенитета. Украина должна оставаться не доминионом России, не колонией России, а суверенным и независимым европейским государством. Другого мы не принимаем", – подчеркнул Порошенко.

"Во-вторых, ни одного компромисса, как в Стамбуле, по поводу украинских Вооруженных сил в обмен на безопасность. Я не верю Путину. Путин снова нападет на нас, если у нас будет слабая армия", – предостерегает Порошенко.

"В-третьих, в обмен на мир никаких компромиссов по территориальной целостности. Мы никогда не признаем ни Крым, ни Донбасс российской территорией", – говорит пятый президент.

"В-четвертых, никаких компромиссов по поводу санкций и ответственности агрессора, потому что без санкций мы не можем ограничить возможности Путина финансировать войну", – считает Порошенко.

"И главное: мир в Украине невозможен без членства в НАТО", – подчеркнул Порошенко. По его словам, Украина не обуза для НАТО, потому что украинские военные лучше всех подготовлены и наиболее опытные среди войск членов НАТО. В интересах Альянса принять Украину ради крепкого и стабильного мира во всей трансатлантической зоне.

"Мой главный месседж: перестаньте бояться Путина. Не разрешайте ему использовать ваш страх как оружие. Сделаем решительные шаги к общей победе. Это будет не украинская победа – это будет победа всего свободного демократического мира. И пожалуйста, никакой "украинской усталости". Потому что это не украинская усталость. Это усталость от демократии, усталость от свободы, усталость от нормальной жизни", – призвал Порошенко.