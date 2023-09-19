Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 18 сентября прибыли в Германию на очередную встречу в формате Рамштайн. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров проведёт первую после своего назначения на должность личную встречу с Остином. 19 сентября состоится 15-я встреча в формате Рамштайн, где западные союзники Украины будут обсуждать очередной пакет помощи для ВСУ. Западное оружие стало определяющим фактором освобождения украинской армией оккупированных территорий Украины: заседание в формате Рамштайн ускорило предоставление боеприпасов, артиллерии и средств ПВО для Вооруженных сил Украины.

В преддверии наступления холодов критически важное значение приобретает поставка средств ПВО и ПРО для защиты украинского неба, гражданских и энергетических объектов от российских ракетных обстрелов, ведь россияне будут наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Дальнобойные ракеты – не менее важный приоритет для ВСУ. Британские ракеты Storm Shadow доказали преимущество западного военно-промышленного комплекса над российским – с помощью них ВСУ нанесли ощутимые потери россиянам. Американские ракеты средней дальности ATACMS также усилят наступательный потенциал украинской армии и приблизят победу Украины над Россией. Украинская сторона ожидает важное политическое решение Вашингтона на их получение.

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Сейчас украинская армия осуществляет эффективное контрнаступление, одобрительно оцененное западными партнерами Киева. Поэтому сейчас самый лучший момент, чтобы увеличить поставки различных видов оружия для ВСУ и приблизить военную победу над Россией. Ожидается, что 15 заседание в формате Рамштайн станет ещё одним свидетельством неизменной поддержки Украины со стороны Запада, которая делает поражение России неизбежным.

Для празднования еврейского нового года Рош га-Шана 15 сентября в Умань из-за границы прибыли тысячи паломников-хасидов. Надо понимать, что Украина – место этнического и религиозного согласия. Ежегодно она с радостью принимает паломников в места иудейских святынь. Вместе с тем, Кремль цинично использует религиозный праздник как повод для пропаганды, угроз и обвинений. Не исключались попытки проведения кровавых провокаций. В 2022 году россияне обстреливали Умань накануне и после празднования хасидами Рош га-Шана. Украинские власти выразили полную готовность идти на встречу Израилю с целью повышения уровня безопасности паломников, в частности, на период празднования Рош га-Шана. Так, Умань патрулировали вместе с украинской также израильская полиция. Между тем Россия продолжает непрестанно атакует ракетами и дронами мирные украинские города. Поэтому иностранные гости в определённой степени подвергали себя такой же опасности, в которой постоянно находятся граждане Украины. Было бы логичным Израилю тоже внести свой вклад в защиту украинского неба. Такой шаг будет во благо как украинцам, так и евреям. Поэтому в Нью-Йорке в ходе очередного заседания Генеральной ассамблеи ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху. Учитывая активное использование российской стороной ударных беспилотников иранского производства и перенос их производства на военные предприятия РФ, возникает реальная необходимость получения украинской стороной современных средств противовоздушной обороны израильского производства.

А в это время Европейский парламент принял резолюцию "Об отношениях с Беларусью" с перечнем преступлений режима Александра Лукашенко и призывом к его уголовному преследованию. Европарламент прямо объявил режим Лукашенко соучастником российской агрессии против Украины из-за предоставления для российской стороны белорусской территории и ресурсов. Резолюция Европейского парламента фиксирует факты распространения антиукраинской пропаганды и разжигания ненависти к Украине диктаторским режимом в Минске. Отдельное внимание евродепутаты уделили незаконному вывозу из Украины в Беларусь более 2150 детей, что является основанием для преследования белорусских чиновников по примеру ордера на арест Путина и Львовой-Беловой Международного уголовного суда. При этом Лукашенко публично признался, что украинские дети находятся на территории его страны. Он почему-то считает, что, заявляя то, что он это делает с целью оказания гуманитарной помощи, этим снимает с себя уголовную ответственность, но это совершенно не соответствует действующим нормам международного права, так как его аргументы абсолютно ничтожны. Резолюция также отмечает преступления нелегитимного режима Лукашенко против собственного народа. Подавляющее большинство белорусов не поддерживают диктатора и агрессию против Украины, поэтому Европейский парламент призвал Совет ЕС расширить санкции против одиозных белорусских чиновников.