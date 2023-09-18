Нынешняя война Украины с агрессором внесла существенные коррективы в то представление о современной войне, которое сложилось у военного руководства ведущих стран мира. В частности, прямо сейчас происходит переосмысление роли артиллерии на поле боя. Считалось, что она уже отжила свое и что те задачи, которые на нее возлагались ранее, с успехом решает авиация. Но выяснилось, что авиация конечно же, решает эти задачи, но при условии полного господства в воздухе. А это предполагает, что противник будет иметь малочисленную боевую авиацию и скромные возможности в плане ПВО.

И это сразу же предполагает формат войны, который выглядит так США+коалиция против Ирака или Ирана. В таком случае все изложенное выше имеет под собой основание. Достаточно посмотреть на соотношение сил и средств сторон во Второй иракской войне, чтобы понимать, о чем идет речь. Но у такого подхода всегда присутствовал важный стратегический изъян, который оставлял открытым важный вопрос: а что если воевать придется с противником, имеющим крупные ВВС и ПВО? Это потому, что война с россией или Китаем не допускалась в принципе.

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Причем, такая формула имела опасную основу, которую сейчас демонстрирует экс-президент США и он же – кандидат в следующие президенты – Дональд Трамп. Как известно, только что он опять сделал антиукраинское заявление о том, что нам надо было уступить часть своих территорий прутину, чтобы избежать крупномасштабной войны. И здесь речь не о его правовом нигилизме и крайней степени невежества, с точки зрения международного права, а в его полном непонимании сущности проблемы. Похоже на то, что он вообще не знаком с мировой историей и даже не знает того, как начиналась Вторая Мировая война.

В таком случае он бы сообразил, что слово в слово повторяет теорию Чемберлена-Деладье перед переговорами в Мюнхене, которые стали позором и провалом западной политики "умиротворения". Не исключено, что ему из москвы, где он числится либо агентом влияния, либо полезным идиотом, прислали переработанные тексты заявлений лидеров Англии и Франции с тем, чтобы он выдавал нечто подобное, формируя новую политику умиротворения.

Ну а в общем, тут речь идет о формуле "мы не собираемся воевать ни с россией, ни с Китаем", и в этом кроется главная ошибка подхода, поскольку те – вполне допускают войну с США и более того – усиленно готовятся к этому, потому что демонстрацию такого подхода они воспринимают как слабость. И так эту позицию агрессор воспринимал во все времена. Это настолько очевидно, что не требует доказательств, а просто поверхностного знания мировой истории.

Но Трамп ее не знает и знать не хочет, поскольку его знания сосредоточены на том, как отпетлять от следователей и судей. По сути, Трамп имеет психотип уголовника – урки, который зациклен именно на вопросах: как хапнуть побольше и как не попасться. Все остальное он считает лишним. Мы удивлялись тому, как у нас могли избрать дважды судимого Януковича, но Трамп – тоже самое, просто Янукович был потупее и потому – уже сидел, а Трампу удалось уйти от многочисленных вариантов присесть надолго. Жизненное кредо Трампа мне довелось впервые услышать более 30 лет назад, когда урка-многоходовщик сказал: "Сидят не те, кто ворует, а те, кто попадается". Понятно, что Трамп не мог знать ни Януковича, ни того урку, но наверняка что-то слышал об Аль Капоне. А ведь он тоже не раз говорил о том, что главное – не попадаться. И проблемы у него возникли тогда, когда этот принцип взяли на вооружение и правоохранители, которые так и не сумели посадить его за грабежи и убийства, но решили заловить его за налоги, что и получилось. Кстати, Трамп может повторить путь известного гангстера именно таким образом.