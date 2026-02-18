Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о проблемах с организацией контрнаступления ВСУ в 2023 голу. По его словам, контрнаступление вызвало широкую критику со стороны военных экспертов за чрезмерную амбициозность и задержку.

Залужный утверждает, что разработанный им при содействии партнеров по НАТО план провалился из-за нехватки ресурсов. Об этом пишет AP News.

Проблемы контрнаступления

По словам Залужного, атаки украинской армии не принесли желаемого результата и дали российским войскам время, чтобы укрепить позиции. Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в "едином кулаке" для отвоевания Запорожской области, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю.

Такие действия перерезали бы коридор, который российская армия использовала для снабжения Крыма, незаконно аннексированного ею в 2014 году. Для успеха требовалось масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность.

Вместо этого, по словам Залужного, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их ударную мощь. По информации AP News, высказывания Залужного о том, как контрнаступление отклонилось от первоначального плана, были подтверждены двумя западными представителями оборонного ведомства, которые говорили на условиях анонимности.

Критика военной стратегии

Главные критические замечания Залужного в адрес военной стратегии Украины заключаются в том, что она опирается на нереалистичное количество войск и плохо организована в плане разработки и применения новых технологий на поле боя.

На данный момент Залужный внимательно следит за развитием событий на фронте, но говорит, что не участвовал в принятии военных решений с тех пор, как ушел в отставку.

Напомним, партия Валерия Залужного и партия "Европейская солидарность" имеют самый высокий уровень поддержки среди украинцев. Согласно опросу, партию Залужного готовы поддержать 13,9% респондентов.

Как писал OBOZ.UA, Залужный руководил Силами обороны до 8 февраля 2024 года, когда его отправили в отставку, согласно указу президента, по состоянию здоровья. В тот же день ему присвоено звание Герой Украины.

