Партия Залужного и 'ЕС' Порошенко возглавили рейтинг поддержки украинцев: результаты опроса

Партия Валерия Залужного и партия "Европейская солидарность" имеют самый высокий уровень поддержки среди украинцев.

Об этом сообщает компания Active Group по результатам социологического исследования, проведенного совместно с изданием "Политарена".

Согласно опросу, партию Валерия Залужного готовы поддержать 13,9% респондентов. Второе место занимает "Европейская солидарность" Петра Порошенко с показателем 11%.

На третьем месте – партия Владимира Зеленского с уровнем поддержки 9,9%, далее следует партия Кирилла Буданова – 8,8%. Еще 6,6% опрошенных заявили о готовности поддержать партию "Азов".

На вопрос о президенте, который сделал наибольший вклад в развитие Украины, 24,5% респондентов назвали Владимира Зеленского, еще 17,8% – Петра Порошенко.

Леонида Кучму выбрали 11,1% опрошенных, Виктора Ющенко – 9,7%, Леонида Кравчука – 7,4%. В то же время 7,1% респондентов считают таким президентом Виктора Януковича. Более 22% участников опроса не смогли определиться с ответом.

Исследование провели 17 января 2026 года методом онлайн-анкетирования с помощью платформы SunFlower Sociology. Выборка составила 1000 человек и является репрезентативной по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Методология исследования:

Исследование осуществлено компанией "Active Group" совместно с изданием Политарена с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology".

Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет.

Выборка: 1000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Данные собирались в течение всего года. Сбор данных состоялся 17 января 2026 г.

Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,1%