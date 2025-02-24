'Украина никогда не станет на колени. Мы победим': Залужный выступил на молебне в Лондоне. Видео

Страна-террористка Россия пыталась стереть Украину с лица земли, но народ выстоял и мужественно защищает свою свободу. Украина никогда не станет на колени перед врагом.

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С такой речью на молебне в Лондоне выступил эксголовнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Соответствующее видео опубликовал волонтер Роман Бочкала в Facebook.

"Три года назад мир полностью изменился, Россия пришла к нам, чтобы стереть Украину, но мы выстояли. Мы боремся и будем продолжать это делать. Каждый день этой войны это подвиг украинского народа, это наши воины, которые держат фронт в сверхсложных условиях, наши врачи, спасающие жизнь, матери, которые ждут домой сыновей и дочерей и это наши дети, которые растут в войне", – отметил эксголовнокомандующий.

Он подчеркнул, что Украина потеряла многое, но это народ, который уже никогда не станет на колени.

"Украина – это не просто земля. Это народ. Украина уже никогда не станет на колени. Мы победим. Потому что правда за нами!" – заявил Залужный.

Посол Украины в Великобритании выразил благодарность военным и украинскому народу за устойчивость. В то же время он сказал, что международная поддержка от союзников очень важна, в частности со стороны Британии.

"Мы благодарим союзников. Спасибо Великобритании за поддержку. И благодарим украинцев за вашу силу, за вашу веру за вашу любовь к родной земле", – резюмировал Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 февраля вспомнил Героев, отдавших свою жизнь защищая родную Украину, а также поблагодарил военных и неравнодушных граждан, которые помогают государству и стоят на его защите.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинский лидер заявил, что готов покинуть пост президента ради вступления Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что не собирается занимать свой пост десятилетиями.

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