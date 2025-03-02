'Мы находимся на переломном этапе войны': Стармер после разговоров с Зеленским и Трампом заявил о 'возможности объединиться'

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу, 1 марта, провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он пообщался по телефону с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

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Об этом пишет Sky News. Сообщается, что оба телефонных разговора были конструктивными и "сосредоточенными на поиске пути вперед".

Стармер заявил, что сейчас, спустя три года "после жестокого вторжения России в Украину" мир находится на "переломном этапе" войны. Уже в воскресенье, 2 марта, лидеры ряда стран мира соберутся в Лондоне на саммите по вопросам обороны.

Среди тех, кто примет участие в переговорах, которые должны быть сфокусированы на европейском плане того, как обеспечить мир в Украине, будут лидеры Италии, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Турции, Канады и других государств.

"В партнерстве с нашими союзниками мы должны активизировать подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности наряду с продолжающимися дискуссиями с Соединенными Штатами", – подчеркнул британский премьер.

По его словам, у партнеров Украины есть возможность объединиться для обеспечения справедливого и продолжительного мира в нашем государстве, который будет гарантировать его суверенитет и безопасность.

"Пора объединиться, чтобы гарантировать наилучший результат для Украины, защитить европейскую безопасность и обеспечить наше общее будущее", – резюмировал Стармер.

Мы писали о том, что Владимир Зеленский 1 марта прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политик во время беседы выразил категоричную поддержку Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, уже 6 марта состоится специальный саммит лидеров Европейского Союза, посвященный вопросам европейской безопасности и дальнейшей поддержки и гарантий безопасности для Украины. На нем должны рассмотреть критически важный и давно отложенный вопрос построения европейской оборонной архитектуры.

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