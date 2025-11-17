Залужный, Билецкий, Буданов. Историк Грицак назвал трех главных претендентов на пост президента Украины

Сейчас в Украине есть три национальные фигуры, которые могли бы заменить Владимира Зеленского на посту президента: посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, руководитель военной разведки Кирилл Буданов.

Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак в комментарии итальянской Corriere della Sera .

По его словам, Украина никогда не была так близко к риску национального коллапса. Он назвал три причины, по которым страна "может взорваться": продвижение россиян на фронте, экономический кризис, усиленный бомбардировкой энергосети, моральный и политический кризис, вызванный коррупционным скандалом в энергетике.

"Проблема остается в том, что мы не можем проводить выборы под российскими бомбами. Нам придется ждать, пока война закончится", – сказал историк итальянским журналистам.

Издание отмечает, что скандал с участием окружения Зеленского поставил его будущую политическую карьеру под серьезную угрозу. Внутри Украины его рейтинг одобрения упал с 65 до 58 процентов.

"Единственный способ завоевать симпатии – это поощрить расследование и немедленно заменить коррумпированных чиновников, а также пообещать, что он больше никогда не будет баллотироваться", – цитирует издание журналистку Катю Нестеренко.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении масштабной схемы хищения средств в "Энергоатоме", а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов. Ими стали соратник Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина. Пятеро из них задержаны. Миндич и Цукерман выехали из Украины. По данным НАБУ, через офис фигурантов прошло около $100 миллионов долларов.