Зеленский, Залужный или Буданов: социологи назвали вероятного победителя следующих выборов президента Украины

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, то во втором туре победу одержал бы бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. За него готовы проголосовать 42,6% украинцев, тогда как за действующего главу государства Владимира Зеленского – 26,3%.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании "Первая рейтинговая система", проведенного по заказу American Political Services LLC. Согласно исследованию, 13,3% респондентов не принимали бы участия в выборах, а 17,9% затруднились с ответом.

Различные сценарии второго тура

В варианте, где в финал выходят Зеленский и начальник ГУР Кирилл Буданов, силы распределились почти поровну: 32,5% за действующего президента, 33% – за разведчика. В то же время 19,7% опрошенных не определились, а 14,8% заявили, что не придут голосовать.

Если же соревновались бы Залужный и Буданов, то преимущество снова на стороне бывшего главнокомандующего ВСУ – 44,5% против 22% у Буданова. Еще 20,2% ответили, что им трудно выбрать, а 13,3% не приняли бы участия в голосовании.

Преимущества в первом туре

Несмотря на результаты второго тура, в стартовом этапе выборов Зеленский пока сохраняет лидерство. За него готовы проголосовать 30,3% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте – Залужный с 28,5%, на третьем – Буданов с 10,1%.

Далее следуют:

Петр Порошенко – 7,6%;

другой кандидат – 6,3%;

Юлия Тимошенко – 4,9%;

Дмитрий Разумков – 4,1%;

Андрей Билецкий – 3,4%;

Виталий Кличко – 2,0%;

Сергей Притула – 1,7%;

Юрий Бойко – 1,1%.

Исследование проводили с 1 по 3 октября среди 1200 респондентов методом телефонного интервью. Опрос заказала американская компания для анализа политических настроений в украинском обществе.

