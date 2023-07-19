После последнего подрыва Керченского (Крымского) моста все больше говорят о том, что российский президент хочет превратить в заложников своей войны не только граждан Украины, но и собственных соотечественников. Владимир Путин утверждает, что Крымский мост не имеет военно-стратегического значения – хотя каждый компетентный военный эксперт скажет вам, что перебрасывать по этому маршруту войска и технику, по крайней мере, до последнего времени, было гораздо безопаснее, чем по сухопутному "коридору", созданному в результате оккупации украинских территорий, пишет Виталий Портников для krymr.com. Но как создать впечатление, что Крымский мост – гражданский объект, который не имеет никакого отношения к отправке вооружений на украинский фронт?

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Имитировать его функционирование как гражданского объекта, не как маршрута войны, а как маршрута курортного сезона. Возможно, поэтому российская пропаганда настойчиво и целенаправленно убеждает граждан России ехать отдыхать в Крым – несмотря на всю очевидную небезопасность такого маршрута. Возможно, поэтому сейчас на полуострове распространяют схемы альтернативного маршрута по оккупированным территориям – хотя, уверен, не могут не понимать, какой опасности подвергают мирных жителей, которые должны отправляться из Крыма домой фактически через зону военных действий.

Нельзя сказать, что эта пропаганда не работает. Думаю, работает, еще как. То, что во время взрыва на мосту погибли люди именно из Белгородской области, а не из, допустим, из Хакассии или Новосибирска, о многом говорит. Для жителей Белгородской области война – не новости из телевизора. О "хлопках" и в областном центре, и в других населенных пунктах Белгородчины, о рейде на Шебекино знают все. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков регулярно обращается к жителям региона и рассказывает о происходящем – разумеется, отнюдь не всегда правду, но о проблемах с безопасностью тоже говорит. И вот люди из одного региона, куда уже пришла война, едут отдыхать не в Сочи или Анапу, а в другой небезопасный регион – аннексированный Россией Крым. Кто повинен в их гибели?

Уверен – Владимир Путин. Ведь это он развязал войну с Украиной. Это его пропаганда постоянно убеждает россиян "не смотреть вверх" и не замечать, что развязанная российским президентом война отражается и на их безопасности тоже. Это его пропагандисты советуют россиянам ехать отдыхать на оккупированные территории, превращенные их властью в плацдарм для агрессии. И это он, уверен, прикрывается согражданами как живым щитом. Этот щит из мирных жителей должен помочь ему продолжать войну.