Закрыть вопросы русской церкви: Порошенко призвал ВР досрочно вернуться из отпуска

Верховная Рада должна прервать отпусту и принять закон о запрете РПЦ в Украине, а также ряд других неотложных законов.

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Об этом сказал Петр Порошенко на брифинге. Его цитирует портал "Евросолидарности".

"Первое с чего мы должны начать, как и было договорено – это закон о запрете РПЦ в Украине", – подчеркнул Порошенко.

"Нужно дать возможность тем верным и священникам УПЦ МП либо присоединиться к Православной церкви Украины, либо возвращаться и называться так, как требует закон, поданный по моей инициативе. Если центр управления вашей церковью находится в Москве, если ваши патроны от Деркача до Новинского находятся в тесной координации с россиянами", – подчеркнул он.

"Деркач даже сейчас выдвигается сенатором от Астрахани. Я хочу всем напомнить, что именно провокативные обвинения, адресованные в адрес президента Байдена и президента Порошенко, распространялись именно ФСБ через Деркача, Дубинского и других негодяев", – отметил он.

"Верховная Рада, несмотря на объявленный перерыв, должна прервать отпуск, собраться, проголосовать церковь, проголосовать изменения в фортификации, проголосовать закон о мотивации военнослужащих. Проголосовать те законодательные инициативы, которые укрепят позиции Украины", – подчеркнул Порошенко.