Законопроект о помощи Украине рассмотрят без миграционной реформы: Маркарова уточнила, что происходит в Сенате США

Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, голосование за которое провалил накануне. На этот раз из него исключат вопрос американской миграционной реформы.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, большой пакет ожидаемо не нашел поддержки из-за отсутствия голосов именно за "миграционное соглашение", над которым сенаторы работали последние месяцы.

Она пояснила, что по этой причине еще до голосования за законопроект Комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине ($60,06 млрд) Израилю и Тайваню (текст доступен по ссылке).

"Сенат поддержал (за – 58, против – 41) процедурное решение за пересмотр решения по голосованию (аналог нашего "возвращения на голосование"), которое необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрения по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенной ранее сенатором Мюррей", – отметила Маркарова.

Дипломат уточнила, что для этого потребуется 60 голосов. Также добавила: на закрытии вечернего заседания 7 февраля лидер большинства в Сенате США Чак Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля (19:00 по Киеву).

Маркарова указала на процедурные моменты и подчеркнула, что посольство Украины в США продолжает активную адвокационную работу за пакет поддержки.

"Эта неделя точно побьет все рекорды по количеству телефонных разговоров с Конгрессом… Завтра в 12:00 (19:00 по Киеву) продолжим", – подытожила она.

По данным издания NYT, накануне американский Сенат "застрял" в голосовании по законопроекту о предоставлении десятков миллиардов долларов Украине и Израилю после того, как республиканцы заблокировали компромиссный вариант. Он предусматривал оказание помощи в сочетании с "строгими мерами по охране границ". Сенаторы объявили перерыв, так и не продвинувшись в рассмотрении крупного пакета расходов на национальную безопасность.

Демократ Чак Шумер надеялся на скорейшее голосование в среду за то, что он назвал своим "планом Б" для возобновления пакета помощи после провала соглашения относительно границы. Но к вечеру работа зашла в тупик – план провалился в голосовании 50 на 49, не дотянув до 60 голосов, необходимых для продвижения, поскольку все республиканцы, кроме четырех, проголосовали за его отклонение".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США рассчитывает получить двухпартийную поддержку законопроекта, включающего в себя пакет военной помощи для Украины. В Белом доме заявили, что это "план А", на котором фокусируется высшее американское руководство.

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