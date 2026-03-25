'Законные военные цели': Украина призвала партнеров предоставить оружие, способное наносить удары по производству 'Шахедов' в РФ

Украина призвала западных партнеров предоставить вооружение, которое позволит эффективнее наносить удары по предприятиям в России, где изготавливают ударные дроны типа Shahed. Такие объекты являются законными военными целями в войне против Ирана.

Об этом заявил представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время специального заседания Совбеза организации. Его цитирует Reuters.

По словам дипломата, массовое производство ипередача Россией иранскому режиму модернизированных версий "шахедов", а также другое военное сотрудничество между этим странами свидетельствуют о том, что теперь РФ является "не просто главным союзником Ирана, но и основным соучастником и ключевым исполнителем незаконных атак" против гражданской инфраструктуры стран Залива.

Мельник напомнил, что Россия применяет эти беспилотники еще с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Недавний конфликт в Иране показал, насколько этот кризис переплетен с военным вторжением России и злонамеренными империалистическими целями Кремля", – отметил дипломат.

По словам Мельника, поставки Россией Ирану модернизированных версий дронов Shahed, изготовленных по лицензиям, предоставленным Тегераном, является "беспрецедентной эскалацией", которая может стоить бесчисленных жизней.

Постпред также напомнил, что Россия передала Ирану ударные вертолеты, что является очевидным нарушением ограничений ООН по вооружениям, подчеркнул дипломат.

Украинский дипломат охарактеризовал военное сотрудничество между Москвой и Тегераном как "союз зла", представляющий серьезную угрозу международной безопасности. Он предупредил, что такое сотрудничество может позволить Ирану длительное время атаковать страны Персидского залива и силы Соединенных Штатов Америки в регионе, что создает угрозу для мировой экономики и стабильности.

"В результате, российские производственные площадки беспилотников следует считать законными целями для военных ударов в кампании против режима мулл", – отметил постпред.

Он добавил, что Украина уже наносит удары по российским производственным объектам беспилотников, учитывая угрозы, которые БПЛА представляют для украинцев и инфраструктуры страны, но могла бы быть более эффективной с новым оружием и ресурсами.

"Предоставление Украине средств для глубоких ударов и помощь в наращивании нашего внутреннего производства ракет дальнего радиуса действия поддержат коллективные усилия по установлению мира на Ближнем Востоке", – сказал Мельник.

Он также сообщил, что Украина направила сотни специалистов в страны Персидского залива, чтобы помочь им усилить защиту от атак дронов.

Андрей Мельник подчеркнул, что война в Иране стала "новым спасательным кругом для российской военной машины", поскольку рост мировых цен на нефть помогает поддерживать экономику Москвы, которая находится под санкционным давлением.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия углубляет военное сотрудничество с Ираном, передавая ему технологии беспилотников и разведывательную информацию. По данным западных источников, Москва использует опыт войны против Украины, чтобы усилить возможности Тегерана в регионе.

