Блог | Альфред Кох: Захотят украинцы гнать Путина до Москвы – мы должны им помогать

Подошел к концу триста сорок девятый день войны. На фронте по сравнению со вчерашним днем никаких существенных изменений не произошло. Тяжелее всего в Бахмуте. Сколько еще ВСУ там продержатся - одному Богу известно. Ну, может еще Залужному и Сырскому. А более - никому…

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Сейчас все обсуждают статью Явлинского, в которой он призывает к немедленному прекращению огня. То есть фактически - к возврату к той ситуации, которая сложилась в 2015 году по линии разграничения между ДНР-ЛНР с одной стороны и Киевом - с другой.

Тогда Минские соглашения остановили боевые действия и сейчас Явлинский призывает к такому же “урегулированию", только на более удобных для Путина условиях: с сухопутным коридором в Крым и контролем над устьем Северо-Крымского канала. В перспективе такое урегулирование означает корейский сценарий со всеми вытекающими последствиями.

Я не хочу тут распространяться по поводу самого Явлинского и возглавляемой им партии. Для меня тут вопрос давно ясен: я считаю, что Яблоко состоит из смеси подонков и идиотов. Меня с этой партией связывает давняя вражда и поэтому я тут весьма пристрастен.

Я даже не буду комментировать то, что уроженец Львова Явлинский не нашел в себе сил назвать истинного виновника этой неспровоцированной агрессии против его родины, а размазал ответственность за нее по всему глобусу.

Но кому адресован спич этого сгустка интеллекта? Кто адресат его пацифистских стенаний? Быть может это украинцы? Нет. Все опросы стабильно показывают, что 80% украинцев поддерживают продолжение войны до полного освобождения своей земли от врага. Полного! Включая Крым и Донбасс.

Тогда может быть Явлинский апеллирует к коллективному Западу? Тоже мимо! Последние опросы в США показывают, что 65% американцев за продолжение поддержки Украины в борьбе за освобождение ее территории от агрессора. А опросы в “пацифистской" Германии показывают, что 59% немцев одобряют поставки немецкого оружия Украине, причем 15% из них считают их недостаточными. А 75% немцев считают правильными санкции против России, в том числе отказ от русских энергоносителей.

Тогда к кому он апеллирует? В России поддержка войны стабильно держится на уровне 80%, хотя многие считают эти опросы фальсифицированными. Впрочем других все равно нет, поэтому кроме этих цифр ему не на что опереться.

Кто же те, к кому обращается Явлинский? Очевидно, что любой электоральный политик не станет делать таких заявлений, прекрасно зная, что он не будет услышан, поскольку у его призывов практически нет аудитории, которая их захочет услышать.

Но тем не менее, прекрасно понимая, что он убивает остатки своей репутации (если они еще у него остались), он призывает прекратить огонь и подарить Путину победу, которой тот не достоин. Он предлагает позволить кровавому убийце десятков тысяч людей уйти от наказания и не дать свершится справедливому возмездию.

Я не хочу сейчас копаться в его баснословных гонорарах и особняках на Рублевке. Кремлевская природа их понятна и ни у кого не вызывает сомнений. Сколько бы он не пытался представить дело таким образом, что кому-то нужна его “экономическая экспертиза". Все все прекрасно понимают.

Но даже я не мог предположить, что его зависимость от Кремля носит настолько фатальный характер, что по приказу какого-нибудь Кириенки он прыгнет в эту выгребную яму.

Что фактически говорит Григорий Алексеевич? А он говорит украинцам: позвольте Путину победить. Отдайте ему свою землю. Потому, что Путину так хочется.

И ладно бы это говорил какой-нибудь Зюганов или Миронов. Нет! Это говорит Явлинский! Человек родившийся в Украине, проживший там до 18 лет, закончивший школу, у которого в Украине живет родной брат…

Наверное это все не имеет значения. Наверное, все это очень субъективно и я напрасно пытаюсь свои собственные критерии применить к человеку такого масштаба как Явлинский. Он мыслит большими геополитическими категориями. Что ему какая-то малая родина? Он истинный европеец, гуманист и провидец…

Только лучше бы он заткнулся. Я, раскинув своим скудным умишком, думаю, что украинцы сами должны решить когда им лучше остановится. Без чьих либо подсказок. Даже если это подсказки таких великих мыслителей как Явлинский.

Это они, а не Явлинский, гибнут на фронте и под бомбами. Это их дома разрушает Путин. Это их дети умирают. И это им решать, когда цена, которую они платят за свою свободу, покажется им чрезмерной.

Я уже писал об этом, но из-за Явлинского, считаю правильным повторить: захотят украинцы гнать Путина до Москвы - мы должны им помогать. Захотят ограничится границами 1991 года - и тут мы должны быть рядом и оказывать помощь. Решат, что достаточно выйти на линию разграничения по состоянию на 23 февраля прошлого года - и тут ни слова упрека они от нас не услышат. Неизменно наша поддержка будет с ними.

Даже если они решат остановиться сейчас - это будет их полное право. Они уже победители. Будем откровенны: все понимают, что Путин хотел уничтожить Украину полностью. А она жива и уже никогда он не поставит в Киеве свою марионетку. Свободная, демократическая Украина отстояла свою независимость. А Путин получил по зубам и теперь его уже никто не боится.

Поэтому нечего лезть со своими советами когда ту войну остановить. Тот, кто несет ее основную тяжесть, тот и решает когда ему остановится. Только он, и никто другой.

А я по-прежнему говорю: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!