Задержки с помощью во время войны недопустимы: Гройсман прокомментировал решение США о новом пакете для Украины

Долгожданное решение о военной помощи США в нашей стране наконец-то окончательно приняли обе палаты Конгресса и подписал президент Джо Байден. Такой крайне необходимой поддержки Украине пришлось ждать более полугода. Такие задержки недопустимы во время войны, в которой на кону стоит жизнь людей, ценности свободы, человеческого достоинства и верховенства права.

Об этом написал экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. Он упрекнул американских партнеров в том, что для оказания помощи потребовалось слишком много времени.

"Снабжение должно поступать на поле боя заранее, а не с задержкой в несколько месяцев", - подчеркнул Гройсман.

Экспремьер отметил, что президент Владимир Зеленский и наше военное руководство сформулировали четкий перечень потребностей для победы Украины, которая ныне защищает не только свою независимость, но и мир и покой во всем мире.

"И мир должен вовремя предоставлять все необходимое, ведь это в наших общих интересах", – подчеркнул Гройсман.

Поэтому, по мнению политика, наши партнеры должны уже сейчас начать работу над следующими пакетами поддержки.

Он отметил, что авторитарные террористические режимы могут существовать и убивать только в мире, позволяющем это делать. Поэтому необходимо совместными усилиями покончить с этим злом, которое пытается доминировать.

Владимир Гройсман напомнил известное американское изречение, которым должны руководствоваться и в США, и во всем цивилизованном мире.

"Как говорят в Америке – United we Stand. Divided we Fall – вместе стоим. В одиночку упадем", – подчеркнул политик.