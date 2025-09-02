УкраїнськаУКР
Виктор Небоженко
директор Центра социологических исследований "Украинский барометр"

Блог | Зачем Кремль реанимировал Януковича?

Кремль пытается воскресить, бежавшего в путинскую Россию, бывшего президента Украины Януковича, вновь сделать его "важной фигурой" в оккупированном Донбассе и посадить его, вместо Путина, за стол переговоров с президентом Украины  Зеленским. Ведь, по мнению Кремля, оба - Янукович и Зеленский, по разным причинам, малолегитимны, поэтому они могут смело встречаться между собой, как представители Запада и России и решать судьбу Украины. 

Чувствуется иезуитский, циничный и авантюрный стиль политических проектов Медведчука против Украины – "Киев за три дня", раскол Украины по Днепру, одноразовая гальванизация политического муляжа бывшего президента Януковича и т д. 

Сейчас Путин , загнанный в угол провальной войной против Украины, отчаянно пытается найти выход- остаться при власти и снять с себя ответственность за бесконечную войну. Перемирие означает военно-политическое поражение Путина и недовольство российского генералитета, а бесконечные пустые переговоры зашли в тупик. Даже лояльный к Путину Трамп не может ему помочь. 

И тут Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел. 

Это кровавое реалити-шоу вместо ответственной политики.

