1 июля 1934 года по приказу Гитлера был убит в "ночь длинных ножей" немецкий политический и военный деятель Эрнст Рэм, который пытался воспрепятствовать Гитлеру придти к неограниченной власти. Такая же судьба ждет скорее всего и главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, взбунтовавшегося против Минобороны РФ.

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25 тысяч бойцов ЧВК не способны оказать серьезное сопротивление регулярной российской армии, спецназу и росгвардии, даже если к ним присоединятся отдельные воинские подразделения. До народного бунта в России еще далеко. Тем не менее, этот мятеж на руку Украине, несмотря на антиукраинскую позицию самого Пригожина. Он отвлекает силы и средства, предназначенные для войны в Украине. Как долго все это продлится не знает даже Пригожин, но до июля Москва силами спецназа ГРУ и ФСБ по всей вероятности либо уничтожит самого Пригожина и его командиров либо большинство их будет обезоружено и нейтрализовано.

Что еще положительного в этой истории? "Светлый лик" вождя всея Руси Вовы Путина для народа померк и скукожился. Его срочное бегство из Москвы, о чем нигде не сообщалось по центральным ТВ каналам, добавило черной краски. Понятное дело, что уголовник Пригожин это никакой не Степка Разин, только все это попахивает кислыми щами. В России любые события на политическом Олимпе непредсказуемы и мы может только гадать – как долго продлится "царствование" Вовы Путина. Единственное, что можно сказать совершенно определенно: его дни сочтены. Возможно, месяцы, однако точно не годы. Мятеж Пригожина подлил лишь масла в огонь войны, перекинувшейся на территорию самой России. Этим он помог Украине и ВСУ немного облегчить решение задач по освобождения своей страны от российских оккупантов.