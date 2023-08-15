'Забыли' об Украине, но позвали Путина: позиция Индии по саммиту G20 вызвала шквал возмущения

Индия решила не пригласить Украину принять участие в предстоящем саммите G20, запланированном на 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. В то же время в списке участников фигурирует российский президент Владимир Путин, что вызвало негодование в сети.

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В частности, об этом свидетельствует список участников саммита, опубликованный на официальном вебсайте G20. Также, информацию о том, что Украина на саммит не приглашена, подтвердил специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши.

Встреча на уровне глав государств и правительств G20 в 2023 году состоится уже в 18-й раз и пройдет в городе Нью-Дели. Среди постоянных членов G20 будут Джо Байден (США), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Евросовета Шарль Мишель, а также Президенты Юн Сок Йоль (Южная Корея), Лулу Да Силва (Бразилия), Си Цзиньпин (Китай), Эмманюль Макрон (Франція), Реджеп Эрдоган (Турция) и другие.

В списке приглашенных указано девять стран, однако Украины в этом письме нет. В частности, приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

"В завершение саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, которая отмечает приверженность лидеров к приоритетам, оговоренным и согласованным в ходе соответствующих встреч министров и рабочих групп", – пишут на сайте саммита.

Так, пользователей Twitter сильно возмутило, что лидер страны-агрессора может присутствовать на саммите, в то время как президент Украины Владимир Зеленский – нет:

"Индия решила не приглашать Украину на саммит G20, который должен состояться 9-10 сентября. В то же время бункерный значится в списке участников. Индия докитается…"; "Индия не пригласила Украину на саммит G-20, однако позвала Путина".

Ранее сообщалось, что следующий раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках G20. Встреча лидеров G20 пройдет в Индии 9-10 сентября.

OBOZREVATEL сообщал, что Украина совершила новый рывок на встрече в Саудовской Аравии, чтобы заручиться поддержкой многих стран, оставшихся в стороне от войны. Это начало более широкой кампании по наращиванию дипломатии, чтобы изолировать и ослабить Россию.

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