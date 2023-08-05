Украинский саммит в Саудовской Аравии станет началом ослабления России – NYT

В эти выходные Украина предприняла новый рывок на встрече в Саудовской Аравии, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны. Это начало более широкой кампании в ближайшие месяцы по наращиванию дипломатии, чтобы изолировать и ослабить Россию.

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Об этом сообщает The New York Times. Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из примерно 40 правительств на переговоры в порт Джидда на Красном море в субботу.

Помимо США и европейских стран, среди известных участников были заявлены Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией на протяжении всей широкомасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.

Однако маловероятно, что многие из стран, объявивших о своем нейтралитете, изменят свою позицию, а некоторые отвергают саму концепцию выбора стороны.

При этом встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, в ближайшие месяцы станет крупным дипломатическим усилием Украины, направленным на то, чтобы подорвать позиции России. Этот процесс начался в среду, когда президент Украины Владимир Зеленский созвал своих послов на экстренное стратегическое совещание о том, как донести информацию о стране до всего мира.

Он сказал послам, что они должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты – "официальные и неофициальные, институциональные и медийные, культурную дипломатию и силу обычной человеческой искренности", – чтобы убедить как стойких союзников, так и нации, которые в основном оставались нейтральными, что единственный путь к прочному миру – это полное поражение России.

Ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре предоставит Украине еще одну возможность заявить о себе. И Киев также планирует провести саммит позже осенью, чтобы укрепить поддержку своей формулы мира из 10 пунктов в надежде, что она станет основой любого будущего урегулирования.

Украинские и западные официальные лица попытались умерить ожидания от переговоров в эти выходные, подчеркнув, что они вряд ли приблизят войну к окончанию.

Для Украины саммит в Саудовской Аравии проходит в ключевой момент. Выбор Саудовской Аравии в качестве принимающей стороны не случаен, заявили высокопоставленные украинские чиновники, отметив усилия, которые Киев предпринял для привлечения королевства, крупнейшего в мире экспортера нефти. Как и многие страны Ближнего Востока, Саудовская Аравия придерживается осторожной линии в войне, оказывая финансовую помощь Украине, но поддерживая тесные связи с Россией.

С началом "дипломатического рывка" Украина сталкивается с двойным вызовом. Киеву необходимо сохранить твердую поддержку западных союзников, поскольку он участвует в изнурительном, кровавом и дорогостоящем контрнаступлении, которое за последние два месяца принесло некоторые успехи, но еще не привело к серьезному прорыву. Но Украине также необходимо расширить эту поддержку, привлекая другие страны, которые остаются уклончивыми.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на саммите в Саудовской Аравии планируется разделить между 40 странами, которые примут в нем участие, ответственность по соорганизации отдельных положений украинской формулы мира. То есть государства поделят между собой пункты формулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать началом мирного процесса для завершения войны. Однако для установления мира, к сожалению, нужна готовность страны-агрессора быть частью мирной дипломатии.

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