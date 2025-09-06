Великий и ужасный Трампампам мудро выбрал, наконец, единственно верную позицию по хитровыхитренной Европе, его уже весьма раздражающей, и в последнее время всё чаще да всё откровеннее как бы говорит ЕСу:

"Нет у меня, очень занятого, ни времени, ни желания среди вас, куцых, ещё и ковыряться, разбираясь, кто там из вас, таких многочисленных, Венгрия, а кто Словакия (и чем она отличается от Словении), поскольку вы все мне на один фэйс,

так скажи мне, Фондерляша,

радость славная ты наша,

сколько будешь, твою мать,

с этой Рашей торговать?"

Именно при таком подходе всяческие Орбаны (а Фицо уже, похоже, всё очень чётко понял!) становятся проблемой не его, этим миром руководящего, – и не Украины!!! – а только бабушки Европы, так что пусть за ними и не прячется.

[Между тем, Рада наша впервые за почти четыре года разрешила себя ТВ-транслировать в прямом эфире (хотя и не сразу, а где-то с середины сентября), то есть уже и не скрывает, что готовится к выборам.

Может, что-то избранники знают?

Или это снова американцы настойчиво посоветовали?]