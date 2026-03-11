За рубежом недостаточно участков для проведения выборов: в МИД объяснили, в чем сложность открыть новые

Количество избирательных участков за рубежом пока недостаточно для участия в выборах миллионов украинцев, которые выехали из страны из-за войны. В Министерстве иностранных дел объясняют, что открытие новых участков связано с рядом организационных, финансовых и логистических сложностей.

Об этом сообщил государственный секретарь Александр Карасевич во время заседания рабочей группы. По его словам, нынешних 104 избирательных участков за рубежом недостаточно для послевоенных выборов.

Проблема 104 участков

Представители МИД отметили, что на сегодня в рамках действующей законодательной базы при украинских зарубежных дипломатических учреждениях на постоянной основе создано лишь 104 избирательных участка. Такое количество было рассчитано на совсем другие реалии и не учитывает масштаба миграции украинцев из-за полномасштабной войны.

"Мы понимаем, что это количество зарубежных избирательных участков объективно недостаточно для обеспечения участия в первых послевоенных выборах тех миллионов наших граждан, которые за рубежом", – сказал Карасевич.

Он отметил, что сейчас рассматривается возможность создания дополнительных участков за рубежом. Их может образовывать Центральная избирательная комиссия по представлению Министерство иностранных дел Украины.

Временные сооружения для избирательных комиссий

Как отметил Карасевич, главным препятствием для увеличения количества точек голосования является дефицит помещений в дипломатических учреждениях.

Поэтому предлагается разрешить посольствам использовать временные сооружения для участковых избирательных комиссий. Это позволит организовать их работу даже там, где стационарные здания не могут принять большое количество людей.

"Проектом предлагается предусмотреть возможность принятия решений руководителями дипломатических учреждений с привлечением временных сооружений для организации работы участковых избирательных комиссий – как при дополнительных избирательных участках, так и при постоянных зарубежных избирательных участках", – пояснил чиновник.

Со своей стороны заместитель председателя Верховная Рада Украины Елена Кондратюк отметила, что МИД должен заранее определить объем государственного финансирования, необходимого для проведения выборов за рубежом. Речь идет о расходах на создание новых участков, кадровое обеспечение, материально-техническую базу и логистику.

Масштабы вызова

По словам Елены Кондратюк, на консульском учете находятся около 383 тыс. украинских избирателей, однако фактически за рубежом проживают от 5 до 8 млн граждан Украины.

В качестве примера она привела Польшу, где, по данным ЦИК, может находиться около 906 тыс. украинских избирателей. Если все они решат проголосовать, понадобится примерно 180 дополнительных участков, создание которых нужно согласовывать с польскими властями. Даже если участие в выборах примут около 500 тыс. человек, придется обустроить более сотни новых участков.

Кондратюк также отметила, что отдельно обсуждается вопрос количества дней голосования, ведь из-за значительного количества избирателей за рубежом одного дня может быть недостаточно.

Предложенные нововведения

Карасевич добавил, что из-за возможного дефицита избирательных ящиков на новых участках рассматривается возможность использования ящиков, предоставленных иностранными государствами, при условии их пломбирования в соответствии с украинским законодательством.

Кроме того, количество избирательных бюллетеней для зарубежного избирательного округа будет определять ЦИК по предложению МИД. При этом будут учитывать количество избирателей, данные о голосовании на предыдущих выборах и пропускную способность конкретных участков.

Также законопроект предусматривает изменения в формировании участковых избирательных комиссий. МИД сможет предлагать кандидатов в их состав, чтобы сразу обеспечить формирование комиссий в необходимом количестве. В случае необходимости ЦИК сможет увеличивать состав комиссии — максимум до 140 человек. В то же время к работе комиссий могут привлекать работников дипломатической службы, но их доля не должна превышать половины состава.

Еще одной новацией может стать предварительная регистрация избирателей, которые планируют голосовать за границей в день выборов. Это должно помочь лучше рассчитать количество бюллетеней и нагрузку на избирательные участки.

Соединенные Штаты требуют от Украины провести выборы президента до начала лета. Однако в нынешних условиях, когда многие украинцы находятся за границей или на оккупированных территориях, сделать это крайне сложно.

Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях полномасштабной войны. По его словам, большинство граждан понимает, что волеизъявление без прекращения огня и под обстрелами нереально.

