Я ожидал, что меня, возможно, будут ругать за то, что я слишком уж за поляков, однако же вышло совсем наоборот.

Меня поругали за то, что я неблагодарная скотина. Я забыл Польше сказать СПАСИБО!

Перечитал. Там действительно было о том, что дружба и интеграция с Польшей нам полезны. Что это нам нужно. А СПАСИБО таки не было. Стало быть, я в самом деле свинюка.

Чтобы не заниматься только самобичеванием, обобщу. Это вообще нам свойственно. Понять можно: у нас война — и создаётся впечатление, что нам все должны. Мы редко благодарим, а часто рассказываем о том, что ещё нам необходимо. Нам очень срочно то, то, то и это, причём сию минуту, потому что на вчера. Мы сопоставляем полученное только с тем, что могли бы дать нам ещё, а вообще — с тем, что нам нужно, а нужно нам, естественно, очень много.

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Это всё, разумеется, понятно — кроме одного. Почему в паузах между получениями и новыми просьбами забываем поблагодарить. Просто сказать СПАСИБО. Зато не забываем сказать, что помогать нам это им самим всем нужно, потому что, когда нас съедят, они будут следующие. Это, видимо, правильно, но СПАСИБО вставить всё равно можно.

Дорогая и любимая Польшечка! Спасибо огромное! За оружие Украине, за приют украинцам, за моральную и политическую постоянную поддержку!!!

Дорогие Литовушка, Латвиюшка и Эстошечка! Спасибо за всё! Вы маленькие и часто отдаёте последнее, спасибо вам всем огромное!

Главная страна мира! Мы часто несправедливы. Мы забываем, что без тебя, Великая Америка, нас бы уже не было. Спасибо тебе огромное за то, что мы есть!

Великая Британия! Огромное спасибо за всё! Наследники Черчилля, вы, британцы, всегда на высочайшем уровне! Украина всё ценит, Украина не забудет!

Дорогие немцы! Помощь Германии колоссальна, хотя мы часто об этом забываем, просто принимая как должное. Спасибо Вам огромное! Немецкая мощь — за Украину, поддержка ваша исключительно важна и многогранна!

Дорогие французы и итальянцы, норвежцы и финны, датчане и голландцы, чехи и словаки, японцы и южнокорейцы! Украина вам всем очень благодарна, огромное спасибо!

Страна Ататюрка, ставшая страной Эрдогана! Мы обязаны тебе многим — ценим! Очень благодарим.

Друг наш Израиль! Украина знает, Украина в курсе. Ни слова больше. Просто — спасибо!

Я призываю "официальный Киев" не забывать говорить СПАСИБО всем, кто нам помогает! Не для того, чтобы получить ещё, или, по крайней мере, не только для этого, а просто из благодарности!

Цивилизация за Украину, Украина за Цивилизацию! Вместе — победим!

Простите, все наши друзья, все уважаемые страны того мира, который за нас, что редко об этом пишу. Украина благодарна.