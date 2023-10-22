За атакой ХАМАСа на Израиль стоят 'вагнеровцы' и Россия, они хотят отвлечь внимание от Украины, – Порошенко

К атаке ХАМАСа на Израиль несомненно причастна Россия. Кремлевский диктатор Владимир Путин надеялся использовать это, чтобы отвлечь мир от войны в Украине.

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире телеканала TVP World.

"У нас есть огромный опыт, как Россия воюет с помощью частной компании Вагнера. У меня есть такой опыт с 2014 года, и я могу подтвердить, что тактика ХАМАСа – это именно тактика Вагнера. Они специально напали на мирное население, пытали гражданских жертв, не беспокоясь о жизни собственных солдат. Я не исключаю, что у них есть тренировочный лагерь в Газе или в Сирии, и мы точно подтверждаем присутствие инструкторов Вагнера на Ближнем Востоке на этой территории", – отметил Порошенко.

Видео дня

"Россия хочет привлечь внимание к действиям ХАМАС и избежать или отвлечь внимание от их агрессии в Украине. Они хотят минимизировать или демотивировать международных партнеров поддерживать Украину. Я считаю, что эта попытка точно неудачна. Во-первых, эффективными действиями мировой коалиции в Израиле, а во-вторых, было принято очень важное решение о снабжении оружием, финансовой поддержкой, другой формой поддержки борьбы Украины с российской агрессией", – констатировал пятый президент.

Он также призвал западных союзников к жесточайшим санкциям против России и ее сателлитов – разжигателей войны.

"Четыре страны участвуют в войне против Украины. Это сама Россия как агрессор. Это Беларусь и незаконный президент Лукашенко, который атаковал нас непосредственно с территории Беларуси 24 февраля 2022 года, создавая наибольшую проблему. Иран – и мы имеем доказательства этого каждую ночь, потому что каждую ночь иранские беспилотники Shaheed атакуют объекты гражданской инфраструктуры, безусловно, Иран является агрессором против Украины, а четвертой страной является Северная Корея, потому что теперь у нас есть подтвержденная разведывательная информация о том, что Северная Корея доставляет артиллерию, боеприпасы и ракеты России. однозначно, это был бы адекватный ответ всего свободного демократического мира против этих четырех стран, которые участвуют в агрессии против Украины и, скорее всего, участвуют в агрессии против Израиля", - подчеркнул Петр Порошенко.