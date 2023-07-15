Южная Корея увеличит помощь Украине до $150 миллионов: куда пойдут эти деньги

Южная Корея увеличит помощь Украине в этом году до 150 миллионов долларов. В прошлом году помощь официальному Киеву от Республики Корея составила 100 миллионов долларов.

Видео дня

Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Правительство Республики Корея в прошлом году выделило 100 млн долларов в поддержку Украины. В этом году эта поддержка будет составлять 150 млн", – сказал Юн.

Он отметил, что также Корея намерена рассмотреть возможность предоставления в поддержку Украины 10 млн долларов через Всемирный банк.

Кроме того, по словам президента Южной Кореи, во время переговоров с Зеленским большое внимание было уделено восстановлению Украины после войны и сотрудничества в этой сфере. В частности, Сеул планирует выделять средства на восстановление инфраструктуры, помощь предпринимательству, а также восстановление системы образования.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 15 июля прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Он посетил пострадавших от российской агрессии Бучу и Ирпень под Киевом, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в США заявили, что одобрят предоставление летального оружия Украине от Южной Кореи. В Госдепе подчеркнули, что предоставление любого вида поддержки является "суверенным решением каждого государства".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!