Наші конспірологи пишуть, що нібито на Росії в Путіна знову проблеми зі здоров‘ям!

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Не знаю щодо здоров‘я, але те що ніч з 9 на 10 квітня військовому злочинцю Путіну снився страшний політичний сон - це точно!

Уявіть тільки таку ситуацію:

очільник держави тероризму ще не відійшов від шоку щодо вкрадених російських тіньових мільярдів Медведчуком і К. на створення Малоросії, як тут ще один відданий друг Росії Бойко став співавтором Постанови ВР про НАТО для України!

Отож, 9 квітня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано проект Постанови "Про Звернення ВР до держав-членів НАТО, Парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору". В ній український парламент вітає вступ Фінляндської Республіки до НАТО і закликає держави-члени Організації Північноатлантичного договору ПІДТРИМАТИ обґрунтовану за нинішніх надзвичайних обставин потребу України у НАБУТТІ ЧЛЕНСТВА в НАТО.

Але найцікавіше, що серед ініціаторів цієї Постанови один із очільників забороненої партії Медведчука-Путіна "Герой України від Кучми" Юрій Бойко?!

Нагадаю, що вся державна, політична і бізнесова кар‘єра Юрія Бойка була побудована на просуванні російської доктрини "вічного нейтралітету України та відмови від членства в НАТО".

І тут нате - активний НАТОвець чи може просто типовий пристосуванець?!

Отака історія забороненої проросійської партії, яку так по факту і не заборонили, але тимчасово переагітували.