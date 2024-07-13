Юлия Тимошенко выступила против повышения тарифов для украинцев

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко выразила уверенность, что цена киловата атомной энергии, которая и идет на нужды украинского потребителя – 97 копеек. Потому, по ее мнению, для повышения стоимости электроэнергии до 4.32 грн. не было никаких причин.

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"Максимальная честная цена электроэнергии может быть 97 копеек за киловатт! Откуда эти коррупционеры насчитали 4 гривны 32 копейки, почти в 4,5 раза больше?

Все очевидно. Просто прикрываясь войной, из нас дерут три кожи, цинично и жестоко", - отмечает Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отмечает, что разрушение тепловых электростанций в результате российской агрессии не является и не может быть причиной поднятия тарифа на электроэнергию. Сами же тепловые электространции, которые находятся в частных руках, можно восстановить в течение двух недель.

"Во-первых, люди не потребляют для бытовых нужд электроэнергию из тепловых электростанций, потребляют только атомную электроэнергию. Во-вторых. Сегодня достаточно оборудования для ремонта тепловых электростанций без денег. Надо его только переставить с неработающих блоков на работающие. Для этого нужно не больше двух недель. И третье, если потребуется минимум денег для ремонта частных тепловых электростанций, то эти деньги систематически дают либо наши западные партнеры, либо государственный бюджет. Повышение тарифов здесь ни при чем", - утверждает Юлия Тимошенко.

Тимошенко считает, что "несправедливый тариф" нужно немедленно упразднить, а она сама будет делать для этого все возможное. Команда "Батькіщини" уже инициировала создание временной следственной комиссии в Верховной Раде для проверки энергетической сферы Украины.

По словам Тимошенко, чтобы исправить ситуацию, необходимо упразднить повышение стоимости электроэнергии, отменить повышение стоимости транспортировки электричества, создать Единый центр управления энергетическим комплексом на время войны и восстановить справедливую систему энергорынка.

Также одной из основных причин повышения тарифов Тимошенко считает превращение государственного "Энергоатома" в акционерное общество. После этого решение началось повышение тарифа в платежках украинцев с 1,4 до 2,64 грн., а теперь до 4,32 грн.

"Во время войны и прикрываясь войной у украинской нации де-факто забрали одно из самых ценных в Европе производств электроэнергии – государственное предприятие "Энергоатом". Само государственное предприятие "Энергоатом" всегда давало Украине более 50% всего производства электроэнергии по самым дешевым ценам. К примеру, цена на атомную электроэнергию в 2019 году составляла 57 коп./кВт. "Энергоатом" у украинской нации забрали законом №2896-IX, который был подписан Президентом 6 февраля 2023 года. В разгар войны. Кому война, а кому "Энергоатом". Теперь хитрые подонки, получившие управление "Энергоатомом", могут сколь угодно грабить нас. Вот первая и главная причина, почему повышается тариф на электроэнергию, потому что "Энергоатом" больше не народный", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также напомнила, что ранее премьер-министр заявлял о намерении поднять тариф до 7-8 гривен и призвала срочно вернуть "Энергоатом" под контроль государства.