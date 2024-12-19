'Явно на Бойко намекает': в сети отреагировали на заявление Путина о 'своих ребятах' в Украине. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что на территории Украины остаются "наши ребята" – то есть сторонники Москвы, которые помогают России. Украинцы в соцсетях отметили, что пособниками врага могут быть и некоторые "оппозиционные" политики.

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Новыми заявлениями о нашей стране Путин разразился 19 декабря во время пропагандистской "Прямой линии" (т.н. пресс-конференции в подобном формате диктатор проводит уже 21-й раз). Программу транслировали росСМИ.

"Когда я говорю о "наших ребятах", я говорю без иронии. Нам есть с кем разговаривать в Украине. И там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима", – выдал Путин.

Читатели Telegram-канала издания OBOZ.UA высказали свое мнение в комментариях. В принципе, они не стали отрицать, что в Украине есть "ждуны".

"Часть из них сидит в ВР", "Явно на Бойко & Company намекает", "И мы хорошо знаем тех ребят. Хорошо, что ты напомнил, что ими пора давно заняться соответствующим органам", "Бойко, Шуфрич... Таких достаточно", "Тут все же ***ло не лжет... Эти "ребята" на всех уровнях: от б.о.м.ж. до гендиректоров", – написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Владимир Путин на ежегодной "Прямой линии" угрожал цивилизованному миру и сделал ряд циничных заявлений о войне против Украины.

– К примеру, он похвастался, что ему якобы удалось "спасти Россию" и увести ее от "края пропасти". Теперь стране-агрессору, по его словам, нужен "долгосрочный мир" с гарантиями безопасности для РФ, чтобы "Украина и Запад не могли больше угрожать".

– Российские военнопленные также задали свои вопросы кремлевскому диктатору, попытавшись попасть на "Прямую линию". Подобное обращение они делали и годом ранее. Однако, как и в прошлом году, их просто проигнорировали.

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