Япония впервые начнет предоставлять украинской разведке данные с орбиты: чем это поможет армии

Япония начнет предоставлять украинской разведке данные с орбиты. В частности, японский институт iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space), созданный на базе Университета Кюсю, предоставляет Украине спутниковые геолокационные изображения, включая данные из радаров SAR (Synthetic Aperture Radar).

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Об этом пишет издание Intelligence Online. Это первый случай такого уровня партнерства между Токио и Киевом, который стал возможным благодаря недавно заключенному соглашению о сотрудничестве с Главным управлением разведки Украины.

Данный контракт предполагает интеграцию систем iQPS в платформы украинской разведки. Это включает в себя поставки изображений, сформированных с помощью технологии синтетической апертурной радарной (SAR) системы. В настоящее время iQPS имеет пять спутников на орбите, а запуск следующего планируется к концу 2026 года.

Оперативные данные, полученные с помощью технологии SAR, критически важны для Украины, поскольку они обеспечивают:

– постоянное понимание текущей обстановки;

– актуальную информацию о перемещении военных сил и техники противника в любое время суток и при любых погодных условиях, в частности ночью и при облачности, что невозможно при использовании оптических систем наблюдения.

У Украины уже есть доступ к SAR-снимкам от Финляндии (Iceye), Германии (SAR-Lupe, SARah) и Италии (Cosmo-SkyMed 1 и 2). Теперь к этому перечню присоединилась Япония с iQPS.

Несмотря на наличие доступа к спутникам Pléiades Neo от Airbus Group и расширенным правам на получение изображений с французских спутников серии CSO, Украина испытывает значительный дефицит по сравнению с объемами данных, которые ранее предоставляли США, как непосредственно, так и через коммерческие спутники Maxar и BlackSky, работающие по контрактам с Национальным агентством геопространственной разведки.

Пока ни один европейский оператор не может обеспечить оптические спутниковые снимки на уровне возможностей США и коммерческих провайдеров, как по объему доступных данных в течение суток, так и по наличию инструментов прямой передачи изображений.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта восемь стран Европы, включая Украину, подали жалобу в Организацию Объединенных Наций по поводу очередного вмешательства России в деятельность европейской спутниковой связи. Государства требовали прекратить соответствующие действия агрессора. Уже год несколько стран Европы фиксируют помехи в работе двух основных европейских спутниковых провайдеров – Eutelsat и SES, предоставляющих услуги радио- и телевизионной связи, а также авиационной навигации.

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