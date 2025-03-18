Государства ЕС и Украина пожаловались ООН на вмешательство России в работу спутников: что известно

Восемь стран Европы, включая Украину, 17 марта подали жалобу в Организацию Объединенных Наций по поводу очередного вмешательства России в деятельность европейской спутниковой связи. Государства требуют приостановить эти действия агрессора.

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Об этом сообщает нидерландский общественный вещатель NOS. По данным издания, жалобу в Международный союз электросвязи (МСЭ), который подчиняется ООН, подписали Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Франция и Нидерланды.

Отмечается, что еще 17 стран-членов Евросоюза, а также Великобритания поддерживают жалобу, являющуюся очередным шагом в конфликте между европейскими государствами и Россией из-за препятствия спутниковому сигналу.

"Подписывая жалобу, мы показываем, что мы как привлеченные страны работаем вместе в этом вопросе", – говорится в документе.

Там подчеркнули, что уже год несколько стран Европы сообщают о препятствиях в работе двух основных европейских спутниковых провайдеров – Eutelsat и SES. Они предоставляют услуги радио- и телевизионной связи, а также авиационной навигации.

Самый заметный сбой произошел весной 2024 года. Российская военная пропаганда тогда внезапно дважды появилась на телеканале BabyTV в Нидерландах и других европейских странах.

Расследование показало, что источником препятствий былb временно оккупированый Россией Крым и Калининградская область РФ.

В предыдущих письмах ООН Россия отрицала свою причастность к сбоям в работе спутников европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время страны Европы ищут способы обеспечить Украину альтернативной широкополосной спутниковой связью на случай, если Илон Маск прекратит работу Starlink. Это произошло на фоне временной приостановки США военной помощи и обмена разведданными с Украиной.

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