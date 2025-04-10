Япония может присоединиться к миссии НАТО по военной поддержке Украины – министр обороны

После предоставления Украине более 12 миллиардов долларов помощи Япония выразила заинтересованность участием в миссии НАТО по военной поддержке Киева. Страна восходящего Солнца хочет присоединиться к программе альянса NSATU (Помощь в области безопасности и обучения для Украины – Ред.), штаб-квартира которой находится на базе США в немецком городе Висбаден.

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О такой заинтересованности своей страны заявил министр обороны Японии Ген Накатани в ходе переговоров с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Токио во вторник, 8 апреля. Его цитирует Associated Press.

Детали миссии, включая возможность направления военных сил самообороны Японии в Висбаден, стороны еще должны обсудить. Но японское сотрудничество не будет предусматривать участие в боевых действиях, что соответствует традиции Токио после Второй мировой войны по ограничению роли своих военных.

По словам Накатани, Япония хочет еще больше углубить сотрудничество с НАТО в сфере безопасности, и ее участие в миссии NSATU поможет Токио извлечь уроки вторжения России в Украину.

"Как Япония, так и НАТО сталкиваются со многими вызовами, и наша ситуация безопасности становится все более сложной", - отметил Накатани.

В Японии отметили, что российско-украинская война демонстрирует нераздельность рисков безопасности в Европе и Азии, и Токио стремится к более тесным завязкам с НАТО. Островная страна также стремится присоединиться к США в расширении оборонных связей с другими дружественными странами Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Япония передала Украине 12 миллиардов долларов помощи, став лидером среди азиатских стран по этому показателю. А в ноябре 2024 Киев получил новый пакет поддержки от Токио.

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