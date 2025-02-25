'Я задавал ему этот вопрос': Трамп заявил, что Путин не против размещения европейских войск в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не будет возражать против отправки в Украину европейских военных в рамках мирного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что недавно в Кремле говорили противоположное.

Видео дня

На пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, после встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне лидер США сказал, что "не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска как миротворцев". Событие транслировалось онлайн пресс-службой Белого дома.

"Как только будет заключено соглашение, они [европейские войска] могут наблюдать, все ли должным образом выполняется. Я не думаю, что это будет проблема", – добавил он.

По словам Трампа, он говорил на эту тему с российским диктатором. Когда именно – не уточнил.

"Да, он на это согласится. Я задавал ему этот вопрос… Он не против", – утверждает президент Соединенных Штатов.

Также Трамп высказался о том, какой может быть роль Вашингтона в миротворческой миссии, организованной европейцами. Он сказал, что "у нас будет определенная форма поддержки".

Как ранее писал OBOZ.UA, 20 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял в комментарии пропагандистским СМИ, что в Кремле против планов Великобритании отправить войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. "Любой план" Лондона "будет неприемлем" для Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!