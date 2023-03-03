''Я вижу ситуацию на поле боя'': Резников дал прогноз о сроках завершения войны в Украине и указал на большие потери РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил убеждение, что война закончится в 2023 году нашей победой. При этом почеркнул, что Киев никогда не будет договариваться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Такое мнение он выразил в интервью журналисту немецкого издания BILD. В ходе беседы глава Минобороны указал, что войска РФ в боях против ВСУ теряют около 500 человек в день.

Резников прокомментировал дебаты о том, что Украина якобы должна вести переговоры с 70-летним кремлевским лидером, и дал понять, что этого никогда не произойдет.

"Наш президент дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова вести переговоры о возмещении ущерба, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении 2", – пояснил он.

Министр отметил, что пока Силы обороны намерены вернуть все временно оккупированные Россией регионы, включая Крым и Донбасс. Он напомнил, что именно на Луганщине и Донетчине ныне идут ожесточенные бои, в частности за город Бахмут.

"Россияне начали это медленное наступление шесть месяцев назад, и мы сдерживаем его шесть месяцев. Потери россиян составляют около 500 человек убитыми и ранеными каждый день", – заявил Резников.

Он указал на разницу между ВСУ и ВС РФ, подчеркнув, что последние используют "тактику мясорубки", так как для них их солдаты просто пушечное мясо.

"Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить каждую жизнь", – заверил Резников.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, он считает, что война может закончиться победой Украины в 2023 году. Министр почеркнул, что является оптимистом.

"Я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу: есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист – это информированный реалист", – заявил глава украинского Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов указал, что Россия не готова к долговременной войне против Украины. По его словам, ресурсы страны-агрессора ограничены во времени и объемах.

В то же время в разведке Латвии убеждены, что Путин не потерял намерений полностью захватить Донбасс, поэтому оккупанты будут прибегать к чему угодно, чтобы прорвать там украинскую оборону. Так что эксперты прогнозируют, что боевые действия будут продолжаться по меньшей мере до конца 2023 года.

Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров объяснил, что эта война закончится только тогда, когда украинская армия окончательно прогонит врага со своей земли и РФ объявит капитуляцию. По его мнению, эта цель будет достигнута не ранее, чем через год.

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