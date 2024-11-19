'Я понимаю только прямые контакты между президентами': Зеленский ответил на заявления представителей команды Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает только прямой контакт с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что не воспринимает неофициальные заявления в печати представителей команды Трампа о решении Джо Байдена по дальнобойному оружию.

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Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве. Он также подтвердил предстоящую командировку главы Офиса президента Андрея Ермака в США.

"Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. А что касается команды – у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса в средствах массовой информации я не воспринимаю", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства уверен в том, что налаживание рабочих процессов между его командой и командой Трампа состоится.

"Что касается поездки в командировку моего главы Офиса, она будет в Соединенные Штаты", – добавил Зеленский.

Напомним, что 17 ноября СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить дальнобойными ракетами в глубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.

В команде избранного президента США Дональда Трампа отреагировали на это решение Байдена. Они раскритиковали такой шаг, заговорив об эскалации.

Как сообщал OBOZ.UA:

Конгрессмен-республиканец Майкл Уолц, которого Трамп номинировал на должность советника по национальной безопасности США, назвал решение Байдена еще одним шагом эскалационной лестницы.

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, устроил истерику из-за решения, позволяющего использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он назвал "имбециллами" ответственных лиц и заговорил о третьей мировой.

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