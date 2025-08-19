"Мы взяли более $350 млрд": Трамп раскрыл, сколько США получат от сделки о недрах с Украиной

Подписанное с Украиной соглашение об недрах дает Соединенным Штатам значительно больше выгоды, чем администрация экс-президента Джо Байдена потратила на поддержку во время полномасштабной агрессии России. Таким образом, США получат редкоземельных металлов более чем на $350 млрд.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что при его каденции бесплатная передача оружия Украине прекратилась.

США получили металлы более чем на $350 млрд

Трамп назвал Украину "буфером между Россией и остальной Европой" и раскритиковал своего предшественника – демократа Джо Байдена. По его словам, тот "сразу" дал Украине $100 млрд.

"Я ничего им не даю. Не знаю, известно ли вам об этом, но с тех пор, как я в должности, мы не платим (за оружие для Украины. – Ред.). Прежде всего я договорился о получении редкоземельных металлов. Это гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов, которые отдал Байден", – заверил глава Белого дома.

Трамп еще несколько раз критиковал предыдущего президента. Он назвал его действия "неразумными".

"Мне удалось договориться с Украиной, и они были очень милы. Они имеют замечательные редкоземельные металлы, которые являются одними из лучших в мире. Мы взяли гораздо больше, чем $350 миллиардов, и они отнеслись к этому прекрасно. Мы это решили", – сказал Трамп.

Соглашение о недрах: как это было

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требовала изменений Конституции Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

В документе содержится конкретный перечень 57 полезных ископаемых – общий для тех, рента с которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ.

, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной. Контроль над работой Фонда будет осуществлять компания с правлением из трех украинских и трех американских представителей , которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предполагалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить.

, которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предполагалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить. Фонд будет наполняться обеими сторонами в соотношении 50 на 50. США смогут засчитывать новую военную помощь Украине как свой вклад в Фонд, но уже оказанная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты.

Украине как свой вклад в Фонд, но уже оказанная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты. Фонд обязан инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. На это время выплаты из Фонда будут запрещены, можно будет только реинвестировать доходы, а не выводить их.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, которые будут регулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в совместный с США Фонд восстановления. В августе стало известно о начале аудита всех недропользователей на стратегических месторождениях с целью вернуть бездействующие лицензии на аукционы. Также перезапустят конкурсы на Межигорском и Свичанском участках с новыми условиями для привлечения американских инвестиций.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине достигает 14,8 трлн долларов. При этом запасы Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее чем в 10 млрд долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых Украина сейчас не имеет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

