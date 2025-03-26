Джей Ди Вэнс анонсировал визит в Гренландию: названы главные задачи

Вице-президент США Джей Ди Вэнс анонсировал свой визит в Гренландию, который состоится уже в пятницу, 28 марта. Вместе с ним остров посетит его жена, вторая леди США Уша Вэнс.

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Целью этого визита будет оценка степени безопасности народа страны и внешних угроз. Об этом Венс сообщил в Х, отметив, что анонс визита Уши Венса в Гренландию вызвал столько обсуждений, что он решил поехать туда вместе с женой.

"С нетерпением ждем визита в Гренландию в пятницу!" – написал он.

Вэнс объявил, что посетит американских военных на северо-западном побережье Гренландии и проверит "дела безопасности". По его словам, "много стран" угрожают Гренландии, используя ее территорию и водные пути, чтобы угрожать США, Канаде и самим гренландцам.

"От имени Дональда Трампа я хотел бы сказать, что мы восстановим безопасность народа Гренландии, потому что мы считаем важным защищать безопасность всего мира", – заявил вице-президент.

Он отметил, что лидеры США и Дании слишком долго игнорировали Гренландию. "Это плохо для Гренландии и плохо для всего мира. Мы верим, что сможем изменить ситуацию к лучшему", – резюмировал Вэнс.

Напомним, премьер Дании Мэтте Фредериксен раскритиковала анонсированный визит американской делегации в Гренландию, назвав его "нежелательным". Она также обвинила США в "неприемлемом давлении" на Гренландию и Данию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий визит американской делегации в Гренландию, о "присоединении" которой он мечтает, является "дружелюбием, а не провокацией". Также лидер Штатов утверждает, что его команду пригласили туда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". По его словам, если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то президент Дональд Трамп это сделает.

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