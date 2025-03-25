'Нас туда пригласили': Трамп ответил на критику по поводу визита американской делегации в Гренландию

Предстоящий визит американской делегации в Гренландию, о "присоединении" которой мечтает Дональд Трамп, является "дружелюбием, а не провокацией". Также президент США утверждает, что его команду туда пригласили, а не наоборот.

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Ситуацию он прокомментировал 24 марта, общаясь с журналистами в Вашингтоне. Как передает CNN, Трамп сказал, что это люди из Гренландии "звонят нам", а "мы не звоним им".

"Это дружелюбие, а не провокация", – заверил глава Соединенных Штатов.

По его словам, Вашингтон "имеет дело со многими людьми из Гренландии, которые хотели бы, чтобы что-то было сделано в отношении их надлежащей защиты".

"Я думаю, что Гренландия станет чем-то, что, возможно, будет в нашем будущем. Они зовут нас. Мы не зовем их. И нас пригласили туда", – снова озвучил свои амбиции Трамп.

Его комментарий прозвучал на фоне того, что лидеры Гренландии выразили свое несогласие с запланированным на этой неделе визитом американских чиновников. Предварительно, остров посетят государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные лица.

Как ранее писал OBOZ.UA, недавно Джей Ди Вэнс заявил, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". По его словам, если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то Дональд Трамп это сделает.

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