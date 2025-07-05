"Я более жесток с РФ, чем с Ираном": Трамп раскрыл, о чем говорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп поделился новыми подробностями своих телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома признал, что Украина крайне нуждается в системах противовоздушной обороны и в очередной раз подтвердил, что разочарован главарем Кремля.

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В то же время Трамп считает, что он ведет себя с Россией жестче, чем с любой другой страной. Об этом американский президент заявил журналистам на борту Air Force One, сообщает Reuters.

Трамп рассказал, что у него был хороший разговор с Зеленским, и повторил, что он "очень недоволен" своим звонком Путину. Президент США констатировал, что российский диктатор отказывается работать над прекращением огня.

Отвечая на вопрос, согласятся ли Соединенные Штаты поставлять Украине больше ракет для ЗРК Patriot, Трамп констатировал, что Россия "довольно сильно бьет" по Украине, поэтому Киеву понадобятся ракеты-перехватчики для обороны.

Трамп заявил, что позиция Путина "никуда не годится" и он "очень разочарован" намерениями российского руководства продолжать боевые действия против Украины. В то же время, президент США заявил, что настроен "жестко" по отношению к России.

"Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем почти с любой другой страной. Это очень жесткая ситуация... Я был очень недоволен своим звонком президенту Путину. Он хочет идти до конца, просто продолжай убивать людей – это никуда не годится", – заявил Трамп.

Напомним, телефонный разговор между Зеленским и Трампом длился около 40 минут. По словам источников, Трамп пообещал выяснить, какое именно американское оружие могло быть приостановлено, и было ли такое решение вообще. В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что президенты договорились организовать встречу между командами обеих стран для усиления украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся через день после того, как президент США имел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Через несколько часов после этого Россия нанесла Киеву одну из самой массированной комбинированной атаки за все время полномасштабной войны.

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