'Вызов масштабов поколения': Стармер объявил о наибольшем росте расходов на оборону в Британии со времен 'Холодной войны'

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о наибольшем увеличении оборонного бюджета страны со времен холодной войны. По его словам, расходы на оборону планируют довести до 2,5% ВВП к 2027 году.

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Такое заявление Кир Стармер озвучил во время внеплановой речи в парламенте Британии перед отъездом в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом. Премьер, в частности, сказал, что перед Лондоном встает вызов масштабов поколения, требующий такого же масштабного ответа и сложных решений.

Эти сложные решения будут ощутимы "в жизни индустрий и в домах британцев", добавил глава правительства.

"Мы должны черпать мужество из нашей истории, мужество из того, кем мы как нация, потому что мужество – это то, чего требует от нас наша эпоха", – сказал Стармер.

Он анонсировал наиболее последовательное увеличение расходов на оборону со времен холодной войны.

"Мы будем выполнять обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону. Но мы приблизим эту цель, чтобы достичь такого уровня в 2027 году", – объявил Стармер.

Это означает, что с 2027 года страна будет тратить на оборону ежегодно на 13,4 млрд фунтов стерлингов больше.

Вместе с расходами на деятельность разведывательных ведомств расходы будут составлять даже 2,6% ВВП, рассказал чиновник.

Премьер добавил, что дальше – с каденции следующего парламента – следует рассмотреть возможность увеличения оборонных расходов до 3% ВВП.

В связи с такими изменениями придется урезать бюджет на внешнюю помощь – он должен уменьшиться с нынешних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД в 2027 году, сказал Стармер.

"Это моя первая обязанность как премьер-министра – обеспечить безопасность этой страны. Поэтому с апреля 2027 года мы увеличиваем расходы на оборону до 2,5% ВВП. Во все более опасном мире жизненно важно защитить дома британцев", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп потребовал союзников с НАТО повысить расходы на оборону до 5%. В его администрации говорят, что такую сумму на оборону будут тратить и США.

В правительстве Германии заявили, что не имеют на это денег в бюджете. 5% – нереальный показатель, сказали в Бундесвере. В то же время, Берлин может в дальнейшем тратить на оборону 2% ВВП, заявил канцлер Олаф Шольц.

По данным Bloomberg, Россия в 2025 году планирует увеличить расходы по обороне до 6,2% ВВП.

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