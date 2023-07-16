Выражая свободу народа: 33 года назад в Украине приняли Декларацию о независимости

33 года назад, 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, приближавшую страну к выходу из состава СССР. Этот исторический документ имел большое значение, поскольку возлагал основы для независимости Украины, которую наше государство получило уже в 1991 году.

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В последние десятилетия Украина продолжает отстаивать свой суверенитет, проходя через различные политические и социальные преобразования. Состоявшиеся революции, такие как Революция на граните, Оранжевая революция и Революция Достоинства, свидетельствуют о постоянной борьбе украинского народа за свободу и самоопределение.

Сегодня Декларация о государственном суверенитете имеет большое значение для Украины, напоминая о ценностях народа, закрепленных в этом документе. Украинские защитники на поле боя сейчас отстаивают те же ценности, которые были определены треть века назад, подтверждая свободу и самостоятельность нашего государства.

Тарас Стецькив, бывший народный депутат, принимавший участие в событиях 33 года назад, рассказывал, что принятие таких деклараций стало к тому времени распространенным трендом. Он отметил, что в то время парламенты других союзных республик, включая парламенты стран Балтии и даже Российской Федерации, рассматривали схожие документы. Открытие первой сессии парламента состоялось 15 мая, а уже в конце мая оппозиция, которая называлась Народный совет, начала обсуждать написание и принятие Декларации о государственном суверенитете Украины. Указанный аргумент по рассмотрению подобных документов другими парламентами союзных республик был в то время одним из основных доводов.

Он отметил, что парламенты союзных республик, включая Российскую Федерацию, делали это вопреки тогдашней политике союзного центра под руководством Горбачева.

"Это не было указание из центра, это была инициатива тогдашних крепчающих элит союзных республик. В первую очередь балтийских", - отметил Стецькив.

Голосование "за" Декларацию поддержали 357 депутатов, в том числе большинство из них принадлежали к коммунистической фракции. Четыре депутата проголосовали "против". Принятым решением было признано право украинской нации на самоопределение и объявлено об экономической независимости Украины.

На этом снимке можно увидеть членов оппозиционного Народного Совета, включающих Левка Гороховского, Олеся Шевченко, Левка Лукьяненко, Степана Хмару, Михаила Горыня, Богдана Ребрика, Ирину Калинец, Вячеслава Чорновила, Богдана Горыня и Генриха Алтуняна.

Напомним, в преамбуле этого документа отмечено:

"Верховный Совет РСФСР,

выражая волю народа Украины,

стремясь создать демократическое общество,

исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека,

уважая национальные права всех народов,

заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины,

признавая необходимость построения правового государства,

преследуя цель утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины,

Провозглашает

государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях".

Оригинальный текст Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой 16 июля 1990:

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