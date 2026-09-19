Дроны атаковали порт Каспийск в Дагестане: была слышна серия взрывов
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В Каспийске в Дагестане (Россия) ночью 19 сентября прогремела серия взрывов вблизи местного порта. Местные жители сообщали о пролете беспилотников и работе ПВО.
Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+. По их данным, многочисленные взрывы были слышны именно вблизи порта Каспийска.
"Каспийск... Дагестан... меры", — написал Supernova+
На данный момент нет точной информации о последствиях атаки и возможных попаданиях. Российские местные власти не сообщали о результатах атаки.
Что известно о порту Каспийска
Каспийск — город в Дагестане на побережье Каспийского моря, расположенный примерно в 15 км от Махачкалы. В нем и в непосредственной близости базируются военные объекты, подразделения морской пехоты и корабли Каспийской флотилии ВМФ России, которые враг использует для обеспечения логистики и нанесения ракетных ударов по Украине.
В состав этого оперативного объединения входят ракетные корабли (в частности, носители "Калибров"), вспомогательные и спасательные суда, авиация, береговые войска и подразделения обеспечения.
Помимо военно-стратегической роли, Каспийск располагает морской портовой инфраструктурой, которая задействована в обработке грузов и транспортных маршрутах региона, в частности в рамках международного коридора "Север – Юг".
Предыдущие атаки Сил обороны на Дагестан
Напомним, в ночь на 11 сентября 2026 года в Каспийске прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, под атакой оказался местный порт, где базируются военные объекты РФ и корабли Каспийской флотилии. Местные жители сообщали о взрывах, а Telegram-каналы публиковали кадры с зарями от предполагаемого прилета.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября мощные взрывы прогремели в Махачкале. Город подвергся массированной атаке беспилотников, а ключевой целью, по сообщениям местных жителей, стала инфраструктура Махачкалинского морского торгового порта. После атаки в районе причалов и портовых сооружений раздалось несколько взрывов и вспыхнули пожары.
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