Щойно відбулась церемонія інавгурації, Дональд Трамп офіційно приведений до присяги і став 47 президентом США.

Видео дня

Безумовна, це головна політична подія. Наступає нова ера Трампа. Яка вона буде для світу і України поки що не зрозуміло. Натомість в Україні продовжується війна і невблаганно наближується її третя річниця. Зважаючи на те, що нова адміністрація Трампа зараз в пошуках реальних кроків для реалізації обіцянок Трампа завершити війну і які це будуть кроки ми поки що не знаємо, не можна виключати що для путіна може з’явитися, ще одна - остання надія поневолити Україну - провести під контролем Кремля вибори президента України.

Незважаючи на активну фазу війни, яка вже майже три роки відбувається між Україною і Росією, а також на встановлені законодавчі обмеження, в Україні постійно виникають дискусії про необхідність проведення як парламентських, так і особливо президентських виборів.

Нічого дивного в цьому немає і у тому, що і зараз з новою силою інформаційний простір України заповнюється дискусіями про необхідність проведення президентських виборів. Усім цілком зрозуміло, що вибори рано чи пізно вибори відбудуться, але, напевно, тоді коли будуть створені необхідні для цього умови.

Важливо зрозуміти як можна проводити вибори, зокрема, президента України, коли більше 20% території нашої держави окуповано ворогом і мільйони українських виборців через війну виїхали за межі України, а ще мільйони таких же виборців є внутрішньо переселеними, значна частина яких немає навіть постійного місця проживання.

Тобто, переважній більшості притомних українців абсолютно очевидно, що провести вибори в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні вже 14-й раз і дію якого продовжено до 9 травня 2025 року, неможливо, ні юридично, ні організаційно, зважаючи на здоровий глузд.

Але, комусь це потрібно. Кому? Такі чинники як ЦВК, в якому працюють сотні людей і їм потрібно виправдати своє існування, або політикам, для яких вибори - необхідна умова існування, ми зачіпати не будемо. Впевнений, що і громадяни України, абсолютно чітко усвідомлюють, що про які вибори може йти мова, коли щоденно відбуваються потужні повітряні удари по усій території України, а на фронті щодоби до 200 бойових зіткнень. Переважна більшість людей з тривогою за своїх рідних і близьких, думать як зберегтися від ракетно-дронових ударів, а не як знайти виборчу дільницю, в якому підвалі чи бомбосховищі.

Виходить, що єдиною людиною, яка нестерпно просуває ідею виборів президента України - є владімір путін. Правда треба відмітити, що є не поодинокі випадки, коли прикриваючись різними демократичними лозунгами, фактично повторюються кремлівські пропагандистські штампи. Тобто, пропоную обговорити це питання не з точки зору дотримання демократичних принципів існування держави, серед яких вибори, є одним з найголовнішим, а ворожі наративи, як елементи гібридної війни проти України.

Путіну не вдалося воєнним шляхом захопити і поневолити Україну, а тепер вже і не вдасться. І він це усвідомив, але публічно не може визнати свою поразку, тому і продовжує цю агресію.

Але, те що не вдалося здійснити, застосовуючи усю потугу другої армії світу, путін тепер сподівається реалізувати свій план поневолення України, однак з використанням демократичних засобів, через вибори.

Для цього путін своєю агресією створив, як йому видається, усі необхідні умови: зруйнував мирне демократичне життя українців, перетворив його у важке, а подекуди і трагічне існування в умовах реальної війни, значно обмежив права і свободи, колись абсолютно вільних людей, що спричинила його ж агресія, завдав величезних жертв, які вже поніс український народ і спричинив велику втому народу від війни. Це - з однієї сторони.

А з іншої сторони - наявна п’ята колона, яка нікуди не ділась і продовжує існування в Україні, більше того, активно нагадує про своє існування і надає путіну останній шанс на поневолення України. Справа дійшла до того, що в центрі Києва українські мажори топчуть українські прапори і повторюють шамановський гімн "Я русский". Крім того, у путіна в резерві політичні сили і політики, які були і залишаються бойовим авангардом в Україні, хоча і втекли за межі України, але продовжують про себе нагадувати українцям... На них тепер і уся надія. Але, головний ресурс на цих виборах має бути, як завжди у путіна - масовий підкуп виборців і усіх, кого вдасться купити. Можна не сумніватися, що для перемоги на виборах президента України визначеного путіним кандидата - фінансовий ресурс буде необмежений.

Росія готова піти на переговори та підписати мирну угоду з легітимною владою України, нещодавно заявив російський президент в.путін у ході сумісної прямої лінії та прес-конференції. За його словами, чинна влада в Україні нелегітимна, оскільки президентський термін Володимира Зеленського закінчився у травні 2024 року. "Якщо хтось піде на вибори, отримає легітимність - ми будемо з будь-якою людиною розмовляти, в тому числі і з Зеленським", - заявив Путін

Тобто, в.путін знову в черговий раз повторив неправдивий наратив про "нелегітимність" Президента України Володимира Зеленського, підтвердивши, що повалення уряду України є однією з передумов для врегулювання війни шляхом переговорів, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 16 грудня 2024 року Путін зробив неправдиву заяву про те, що Конституція України передбачає лише продовження повноважень Верховної Ради і не продовжує повноваження президента в умовах воєнного стану.

Конституція України та національне законодавство про воєнний стан передбачають, що президентські, парламентські та місцеві вибори не можуть проводитися в умовах воєнного стану, в якому перебуває Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ. Аналітики зауважують, що згідно з цими положеннями Зеленський був юридично зобов’язаний призупинити вибори в Україні у 2024 році, і він це зробив.

Раніше ISW оцінював, що кремлівські чиновники використовують грубе спотворення української Конституції та українського законодавства для просування цього наративу, що відповідає десятирічним зусиллям Росії з делегітимізації уряду і суверенітету України.

"Цілком ймовірно, що Путін поновив цей наратив, який практично не використовувався з початку літа 2024 року, щоб ще раз підкреслити, що Кремль розглядає зміну влади у Києві як необхідну передумову для "переговорів" з Україною", – вважають в Інституті.

За оцінками ISW, Росія не зацікавлена у добросовісних переговорах з Україною. На думку аналітиків, Москва сяде за стіл перемовин лише тоді, коли відчує, що домоглася максимальних поступок щодо суверенітету України та повного виключення українських представників із розмови.

Тобто, путіну, насправді, не вибори президента України потрібні, а зміна Володимира Зеленського, як президента України, який є надзвичайно непоступливий на усі пропозиції і погрози путіна. Кремлівський диктатор усвідомив, що до тих пір поки Володимир Зеленський буде залишатися президентом України, він не зможе підписати з Україною такий договір про завершення війни, який буде в повній мірі відповідати усім його бажанням.

Щойно Дональд Трамп вже офіційно став 47 президентом США. Ще задовго до його перемоги на виборах і особливо після перемоги, розмови про підготовку до проведення переговорів між Дональдом Трампом і путіним щодо завершення чи призупинення війни в Україні, набирають все більшу актуальність. Багато з аналітиків звернули увагу на те, що після перемоги Дональда Трампа, значно активізувались і дискусії в Україні про необхідність проведення в України виборів президента. Можна передбачати, що бажання деяких політичних сил провести в Україні вибори, незважаючи на юридичні і фактичні обмеження, які унеможливлюють їх проведення, синхронізуються з планами Кремля. Не можна виключати, що у разі проведення таких переговорів між Дональдом Трампом і путіним питання проведення виборів президента України буде одних із пріоритетних, оскільки ці вибори надзвичайно необхідні путіну. Він сподівається, нарешті, отримати в Україні такого нового президента, який підпише будь-які угоди з путіним, навіть не читаючи їх тексту. І ці припущення ґрунтуються на тому, що путін неодноразово публічно заявляв про нелегітимність Володимира Зеленського, як президента України, оскільки згідно з Конституцією України його п’ятирічні повноваження закінчилися в травні 2024 року.

Таке його помилкове розуміння Конституції і законів України, дає йому можливість переконати Дональда Трампа щодо необхідності проведення в Україні президентських виборів, щоб привести процес переговорів, як він вважає, в легітимне русло. А насправді путін хоче отримати останню спробу провести до влади в України свого маріонетку, який з використанням повноважень президента України значно спростить повну окупацію України і знищення української державності. З цією метою, не можна виключати, що путін погодиться на зупинення війни з тим, щоб Україна мала формальні підстави скасувати воєнний стан і призначити вибори президента України.

Під час будь-яких майбутніх "мирних переговорів" Кремль намагатиметься відстоювати початкові цілі свого повномасштабного вторгнення в Україну: ними залишаються знищення української держави, розпуск чинного українського уряду та влади, демілітаризація України та постійна заборона на членство України в НАТО колись у майбутньому. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши нове інтерв'ю Миколи Патрушева, помічника Володимира Путіна та екс-секретаря Ради безпеки РФ.

Тобто, зміна влади в Україні є одним із головних пріоритетів Кремля.

Для путіна надзвичайно важливим є сам факт проведення виборів президента України. Йому потрібна не просто зміна чи знищення влади в Україні, а "демократичний" шлях" її зміни через вибори.

Патрушев також заявив, що цілі Росії в Україні залишаються незмінними і що РФ залишається прихильною до досягнення всіх тих цілей, якими Путін спочатку виправдовував повномасштабне вторгнення. Фахівці ISW нагадують, що під час виступу 23 лютого 2022 року Путін визначив "демілітаризацію" та "денацифікацію" України ключовими цілями повномасштабного вторгнення. Фактично ці вимоги зводяться до знищення оборонної спроможності України захищати себе та до заміни законної української влади на проросійський маріонетковий уряд, наголошують у ISW. При цьому колишній керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін, який нині є "сенатором" від окупованої частини української Запорізької області, заявив 14 січня в інтерв'ю російському порталу Gazeta.Ru, що РФ продовжує проводити в Україні "денацифікацію". Рогозін визначив її як "ліквідацію тих, хто насаджує людям людиноненависницький русофобський дух."

Україна є демократичною країною, але проводити вибори в умовах реальної війни, це не є ознака демократії.

Для проведення будь-яких виборів і забезпечення вільного волевиявлення українських виборців необхідно забезпечити дотримання загально-визнаних умов проведення виборів, що в умовах воєнного стану в України, неможливо.