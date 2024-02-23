Так случилось, что выборы президентов России и США, которые должны состояться соответственно – 17 марта и 5 ноября 2024 года, станут главными политическими событиями этого года, поскольку они могут изменить мир. Речь идет прежде всего о выборах президента США, потому что у России нет и не может быть выборов. Но, несмотря на это, давайте кратко вспомним сначала выборы президента России.

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У Кремлі ще з осені прямо говорять про перемогу путіна на виборах, хоча тоді він ще про свої плани балотуватися навіть не оголошував. "Моя особиста думка - хоча я навряд чи маю право її говорити, - але, порушуючи правила, можу сказати, що у нього [Путіна] конкурентів зараз немає і бути не може в Російській Федерації", - сказав прес-секретар президента Дмитро Песков у жовтні минулого року.

Вже усі звикли, що інтриги на президентських виборах у Росії немає з 2004 року, тому головним показником для Кремля завжди був навіть не відсоток голосів, який набрав путін, а явка виборців. Оскільки міжнародна репутація і легітимність цих виборів путіна не цікавить, тому що західні країни чітко усвідомлюють що в росії ніяких виборів з точки зору демократичного процесу немає і не може бути в принципі, тому йому важливо щоб була висока явка на виборах, що повинно бути підтвердженням того, що переважна більшість виборців в росії разом з путіним.

Як ми і передбачали Бориса Надєждіна все таки не допустили до виборів, незважаючи на те, що він не був для Кремля несподіваним кандидатом в президенти росії, вирішили не ризикувати, оскільки путіна і його оточення злякало навіть незначне пожвавлення серед електорату при зборі підписів.

Путін повністю розчистив собі дорогу до довічного правління, знищивши в країні будь-які, навіть незначні ознаки опозиційності.

Ні у кого немає жодних сумнівів у тому кого буде обрано на виборах 17 березні 2024 року, оскільки в цей день росія буде обирати президента путіна президентом путіним.

На питання журналістів яким має бути наступний президент росії, Д. Пєсков відповів: "Таким само, як путін. Або іншим, але таким же."

Разом з тим, до майбутнього голосування не варто підходити з традиційними лекалами, які мають на увазі конкуренцію, передвиборчі програми, боротьбу за електорат.

Якими б не були вибори, але вони — поряд із війною, що триває, впливають на внутрішньополітичні тренди і змінюють росію. Наприклад, кремль планував провести грандіозне шоу по висуненню путіна кандидатом у президенти, заради цієї ідеї були здійснені грандіозні приготування.

Втіленням цієї ідеї повинна була стати виставка "Росія", що розташувалася на ВДНГ, куратори його адміністрації готували президента до того, що саме там і варто оголосити про його висунення. Однак перемогла інша лінія: - країна бореться за виживання, а війна — це стратегічний вибір, за який заплатить кожен росіянин. Це ставка на довгострокову політичну мобілізацію, коли суспільство втягується у військову проблематику та стає співучасником військових рішень.

Така система заохочує жертовний патріотизм аж до готовності віддати заради перемоги найдорожче - дітей.

Саме в цій логіці було побудовано висування: троє тих, хто просив путіна про те щоб він погодився на висування, втратили своїх дітей на війні в Україні. По суті, в їхньому обличчі війна обирає путіна. Такий особливий цинізм був обраний путіним для свого висунення кандидатом у президенти.

Але, як вже було сказано, вибори і сам виборчий процес не представляють жодного інтересу. Аналізувати хід цього бутафорного процесу не цікаво і немає сенсу. З "виборами" вже усе зрозуміло. Путін фактично перетворює виборчий процес у нагнітання мілітариського духу, а фактично здійснюється грандіозна пропагандистська компанія, яка повинна виправдати загальну мобілізацію і відкриття повномасштабної війни проти світу.

Війни з Україною путіну вже не достатньо,він хоче запалити світову пожежу.З огляду на це, значно більший інтерес викликають наміри путіна після виборів.

Тепер ми плавно переходимо до виборів президента США, які без будь-якого сумніву і є головною подією у міжнародному житті у цьому році і які реально мають вплив на світову політику.

Якось несподівано для американців, але тема війни росії в Україні стає все більше і більше домінуючою у виборчому процесі США. Можемо припустити, що перебіг війни в Україні залежатиме не стільки від протистояння на фронті, скільки від битви в американській політиці. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав один із відомих сучасних політологів та філософів Френсіс Фукуяма. Він проаналізував, чи зможуть демократи "продавити" фінансування для України в Конгресі, а також пояснив, що змушує ультраправих та ультралівих в Америці "розуміти" путіна.

Цікавою була його відповідь на питання, що буде, якщо американська допомога Україні припиниться? "Путіну це додасть впевненості – Я думаю, що наслідки будуть набагато ширшими, не лише для України. Я думаю, що Путіну це додасть упевненості. Ви бачите, що вже у своїх останніх заявах у цьому інтерв'ю, яке він дав Такеру Карлсону, він стверджував, що не зацікавлений у нападі на такі країни НАТО як Польща та Литва, але він не згадав про Естонію. І тому я думаю, що ви, напевно, побачите, якщо Україна зазнає поразки, то Росія не збирається зупинятися на досягнутому. Я думаю, що вони мають намір тиснути на Естонію, а потім на інші країни Балтії, Польщу та інші країни. Трамп фактично заохотив Путіна атакувати країни НАТО минулими вихідними. І знаєте, він так і зробить. Він сприйме це як сигнал про те, що навіть якщо Сполучені Штати залишаться в альянсі НАТО, сам Трамп не має наміру санкціонувати військову допомогу, згідно з п'ятою статтею. І тому наслідки для Європи загалом будуть дуже серйозними."

Ми пам’ятаємо, що 10 лютого Дональд Трамп заявив, що попередив союзників щодо НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є "порушниками" та вносять недостатні внески на оборону. У Білому домі засудили цю заяву, назвавши її "жахливою і безглуздою", яка ставить під загрозу національну безпеку США та глобальну стабільність. Але разом з тим, протягом чотирьох років президентства Трамп часто критикував НАТО і навіть погрожував вивести США з альянсу.

Відомо, що Україні та українському уряду особливо важко було пояснити західним ЗМІ, ще на початку коли відбулося вторгнення на територію України, що це не сепаратисти захоплюють державні установи в Донбасі, які контролює Росія, а це, - російські регулярні війська. Це лише один із прикладів, як це могло вплинути на відчуття у Кремлі того, на що вони здатні? "

"Я думаю, що Росія намагалася використати свою пропаганду, щоб побудувати свій кейс. Я думаю, що сильнішим аргументом у них був аргумент щодо розширення НАТО. І тому такі експерти, як Джон Міршаймер, професор Чикаго, постійно розповідають про те, як "розширення НАТО спровокувало російську агресію". Трамп є найбільшим активом Росії І я думаю, що є певна частина американського загалу, особливо прогресивні ліві, які були відкриті до таких аргументів. Тоді Трамп розпочав свій підйом у Республіканській партії. І я думаю, що Путін на той момент зрозумів, що Трамп є найбільшим активом Росії для підтримки своєї позиції. З того часу вони робили все можливе, щоб підтримати Трампа, підтримати його рух MAGA. Тому, знову ж таки, я думаю, що це набагато важливіші фактори, що впливають на те, як Росія розуміє свої інтереси", так відповів політолог.

Путіна не можна недооцінювати.

Він надзвичайно небезпечний, особливо зараз, оскільки його стратегічні помилки призвели до того, що у нього не залишилось жодного позитивного варіанту на період після виборів. Ми не будемо зараз обговорювати усі його стратегічні помилки, які врешті-решт приведуть і Росію, і путіна до повного краху, крім однієї. Можливо останньої.

путін задіяв колосальні ресурси і усі свої можливості для того щоб Дональд Трамп фактично відкрито перейшов на його сторону. Саме завдяки Дональду Трампу путін сподівався повністю позбавити Україну фінансової і військової допомоги, що повинно значно зменшить оборонні спроможності України і деморалізує НАТО та ЄС. Якщо в США цю задачу успішно виконує Дональд Трамп і Спікер Палати представників Джонсон, то в Європі роботу по блокуванню допомоги Україні від ЄС не зміг виконати Віктор Орбан, але він продовжує займатись руйнівною політикою в середині ЄС, на догоду путіну.

Але стратегічна помилка путіна полягала не в цьому, а в тому, що він не передбачав те, що країни НАТО і ЄС після провокаційних заяв Дональда Трампа не тільки не зменшили допомогу Україні, а значно її збільшили. Більше того, країни Європи усвідомили, що безпека їх країн тепер в значній мірі буде залежати від обороноздатності кожної країни. Таким чином, європейські країни замість того щоб зменшити, або навіть припинити підтримку Україні, її значно збільшили. А найголовніше - на повну потужність включається військово-оборонний комплекс Європи, який сумарно значно більший за можливості росії. Крім того, країни Європи значно збільшують видатки на укріплення своїх армій. Навіть Німеччина вперше після Другої світової війни взяла курс на швидку модернізацію і збільшення військового потенціалу Бундесвера. У Європі нарешті зрозуміли, усю небезпеку путіна.

Зараз багатьох цікавить, а що буде після виборів в росії. Є багато різних припущень, аналітичних прогнозів. Впевнений у тому, що для того щоб зробити правильні передбачення, потрібно чітко усвідомити, що для путіна зараз єдиною можливістю втримати владу - є війна. Нова, надзвичайно швидка і переможна! Він повинен після виборів переконати російське населення, що він здатний перемагати. Війна з Україною вже програна. Незважаючи на те що на величезному фронті продовжуються важкі, кровопролитні бої, для путіна ця війна вже програна. Тому, не можна виключати, що найближчим часом ми станемо свідками нової військової трагедії путіна - нового "бліц - кріга".

У зв’язку з цим приверертає увагу ще один матеріал Радіо Свобода -

"Німецький таблоїд Bild днями повідомив, що збройні сили Німеччини – Бундесвер – всерйоз готуються до найгіршого сценарію розвитку подій: війни між Росією та країнами НАТО. За даними видання, у Берліні не виключають, що подальша ескалація напруженості між країнами Заходу та Росією розпочнеться вже за кілька тижнів. У статті не наведено конкретних дат, але представлені сценарії можливих дій Росії в наступні місяці, а також плани країн НАТО щодо захисту своєї території. Насамперед це стосується держав, що знаходяться в безпосередній близькості від російських кордонів – Польщі та країн Балтії.

Згідно з документом Міноборони ФРН, на який посилається Bild, у вересні на заході Росії та в Білорусі можуть пройти навчання "Захід-2024", а вже в жовтні РФ перекине війська та ракети середньої дальності до Калінінграда, щоб завдати удару по Сувальському коридору (гіпотетичний сухопутний) коридор, який проходить вздовж польсько-литовського кордону і з'єднує Калінінградську область з Білоруссю. У цьому випадку в січні 2025 року Польща і країни Балтії скликають Північноатлантичну раду, щоб домогтися спільного захисту своїх кордонів. Передбачається, що у такому разі на східний фланг НАТО буде перекинуто 300 тисяч військовослужбовців."

Ще влітку 2022 року, коли виникла транспортна криза в Калінінградській області, я писав, що " Стратегічний план путіна - це захоплення Сувальського коридору, тобто 100-кілометрової лінії, яка проходить повз кордони Польщі і Литви, з’єднує Калінінградську область з Білоруссю. Зважаючи на те, що Білорусь зараз є умовно незалежною державою, а фактично під повним управлінням путіна, то з’єднання через цей коридор Калінінградської області з Білоруссю є фактичне з’єднання з росією. Цей коридор є стратегічним тому, що його захоплення дасть можливість не тільки з‘єднатися з анклавом, але й відрізати від НАТО усі три прибалтійські держави, що значно ослабить можливості НАТО. Захоплення Сувальського коридору відкриває росії можливість швидкої окупації прибалтійських держав, а також - потужний плацдарм для широкомасштабного вторгнення в Польщу".

Не даремно, путін розмістив тактичну ( а може й іншу) ядерну зброю на території Білорусії. І не просто так повністю підпорядкував собі цю країну. Путін може нанести дуже швидкий удар по Сувальському коридору і не обов’язково регулярними військами.

Як тільки він проб’є цей коридор і з’єднається з Калінінградською областю, в цей коридор ввійдуть регулярні війська путіна і перед НАТО стане ділема - що робити?

Свої аргументи, путін, як завжди, доповнить загрозою застосувати ядерну зброю. Запропонує створити міжнародну комісію, яка з’ясує цей територіальний спір. Все буде залежати від того, коли путін наважиться здійснити цей " бліц-кріг", до виборів в США, чи після виборів.

Можна з високою ймовірністю передбачати, що після виборів в росії путін проведе чергову мобілізацію, але більш потужну ніж раніше і буде орієнтуватися на вибори президента США. Навіть не на самі вибори, а наскільки реально виглядає обрання Дональда Трампа президентом США. Якщо його шанси будуть високі - путін здійснить напад вже після обрання Трампа президентом США, чітко усвідомлюючи, що Дональд Трамп, як президент США не введе в цьому випадку у дію п’яту статтю Договору. А якщо обрання Дональда Трампа президентом США буде мало ймовірно - то цей напад путін може здійснити будь-коли. Головним аргументом для нього буде - уся тріада стратегічної ядерної зброї.

Потрібно реально і об’єктивно оцінювати ситуацію, яка складається у росії. Незважаючи на масові репресії, потужну пропагандистську машину, яка повністю нівелює російське населення, тим не менш, путін боїться дестабілізації ситуації в росії і масових протестів. Він, будучи вихованцем "кгбіських" учбових закладів розуміє, що якщо протести набудуть масовий характер - їх вже не зупинити. Якщо російське населення не буде максимально обтяжене війною, воно почне розмірковувати про своє життя. Тому єдиною можливістю утримувати ситуацію в росії стабільною - є стан війни.

Зараз для путіна склалася найкраща ситуація про яку навіть не могли мріяти колишні керівники росії протягом останніх 100 років. Правда, був період коли Сталін повірив Гітлеру, але останній його обдурив і ледь не переміг. У путіна ситуація незрівнянно краща. У путіна є - Дональд Трамп. Завдяки якому він може реалізувати свою мрію - захопити і підкорити собі Європу. Але, для цього йому необхідно зруйнувати НАТО і колективу безпеку, та ЄС.

І можна припустити, що путін впевнений в реальності і можливості реалізувати цю божевільну мрію. Саме тому, усі зусилля путіна направленні на максимальну допомогу Дональду Трампу стати президентом США. Заради цього задіяні усі ресурси і уся можлива агентура по усьому світу. І треба віддати належне, поки що Дональду Трампу вдається повністю заблокувати допомогу США Україні. А також, незважаючи на надзвичайно несприятливі для себе умови у виборчому процесі, пов’язані з дуже серйозними обвинуваченнями кримінального характера, які можуть обмежити його права вдруге зайняти Білий дім. Але Дональд Трамп не впадає у відчай, а бореться. Надійним його соратником у цій важкій передвиборній боротьбі є путін.

Переважна більшість лідерів західного світу вже усвідомили, що перемога Дональда Трампа і його союз з путіним - це геополітична трагедія для людства і глобальна ядерна війна, яка знищить увесь світ.

Чи зможе путін реалізувати свої божевільні мрії покаже час, а чи зможе путін використати свій найбільший ресурс - дадуть відповідь американські виборці.