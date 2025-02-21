Вводить санкции в отношении граждан Украины можно исключительно на основании закона: заявление АЮУ о границах полномочий СНБО

Использование любых чрезвычайных мер защиты должно происходить с соблюдением конституционных принципов. И СНБО может принимать санкции в отношении граждан исключительно на основании закона.

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Об этом заявила Ассоциация юристов Украины (АЮУ).

12 февраля 2025 г. президент Украины издал Указ №81/2025, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины с того же дня "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В результате этого решения санкции были наложены на четырех граждан Украины. Это не первый случай, когда СНБО применяет санкции в отношении физических лиц – граждан Украины, подчеркнули в АЮУ.

Отмечается, что АЮУ полностью осознает критическую важность работы СНБО в условиях вооруженной агрессии России против Украины и поддерживает все законные меры, направленные на оборону и защиту национальной безопасности. В то же время АЮУ подчеркивает, что использование любых чрезвычайных мер защиты должно происходить с соблюдением конституционных принципов, норм международного права и стандартов Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). В связи с этим АЮУ считает целесообразным высказать правовую позицию относительно границ полномочий СНБО при наложении санкций на граждан Украины.

Согласно статье 107 Конституции Украины, СНБО выполняет функции координирующего органа при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. СНБО не имеет судебных или правоохранительных полномочий. Расширение полномочий СНБО с целью наложения ограничений на права и свободы граждан Украины без соответствующей судебной процедуры и реальной возможности обжалования противоречит статьям 6 и 19 Конституции Украины, а также подрывает принципы правовой определенности и верховенства права, отметили в АЮУ.

"Закон Украины "О санкциях" (далее – Закон) предусматривает, что санкции могут применяться к гражданам Украины только в том случае, если они осуществляют террористическую деятельность. В то же время международная практика свидетельствует, что даже в случаях применения "адресных санкций" против собственных граждан в демократических государствах предусматривается прозрачный порядок принятия решений и нарушение прав в последние годы. практика, согласно которой санкции распространяют на граждан Украины и по другим основаниям (например, вероятная коллаборационная деятельность, угроза национальной безопасности и т.п.)", – говорится в публикации АЮУ.

Как подчеркнули юристы, слишком закрытая доказательная база, на которой базируются решения СНБО, может нарушать принцип равенства сторон и право на справедливый суд. Использование санкций в отношении граждан Украины без предоставления обоснованных обвинений в публичном пространстве вызывает сомнения в обоснованности и объективности всего санкционного механизма.

"Решения о применении санкций нередко принимаются на основании данных, которые не раскрывают общественности и даже самим лицам, против которых ввели ограничения. При этом обжалование таких решений осложняется ограниченным доступом к полной доказательной базе для адвокатов подсанкционной стороны. Указанные обстоятельства усложняют реализацию права на справедливое рассмотрение дела3, ни решения Европейского суда по правам человека не только повлияют на репутацию Украины на международной арене, но и могут повлечь финансовую и политическую ответственность государства", - отметили в АЮУ.

АЮУ призывает к следующему:

СНБО должен принимать решения исключительно на основании закона и в пределах его полномочий. Сформулированная в законодательстве компетенция СНБО допускает существование дискреции в ее деятельности, однако такая дискреция ограничена, во-первых, конституционной природой и юридическим статусом этого органа (как координационный орган при президенте); во-вторых, европейскими принципами дискреционных полномочий. Следует избегать использования полномочий СНБО для замены или дублирования деятельности других органов государственной власти, в частности, органов правосудия и правопорядка. Конституционный статус СНБО не предусматривает исполнение функций исполнительной, судебной власти или органов досудебного расследования. Использование этого органа как альтернативного инструмента государственного управления подрывает принципы разделения властей, правовой определенности и верховенства права, что в свою очередь может угрожать основам демократии. Никакая политическая целесообразность не может оправдывать решения, принимаемые не на основании закона или из-за его расширенного толкования. Ссылка на вероятно высокий уровень поддержки гражданами тех или иных решений не может служить основанием для принятия юридически сомнительных решений, даже если они кажутся политически привлекательными для общества. АЮУ призывает разработать четкие процедуры обжалования санкций, предусматривающих надлежащий судебный контроль, доступ к доказательствам (в пределах, не вредящих государственной безопасности) и соблюдение презумпции невиновности. Такой подход позволит избежать риска нарушения статей 6 и 13 ЕКПЧ и будет способствовать формированию доверия общества к решениям власти. АЮУ готова предоставить экспертную помощь органам государственной власти в разработке законодательных инициатив, направленных на усовершенствование процессуального порядка применения санкций, обеспечение прозрачного механизма принятия решений и гарантий эффективной судебной защиты.

АЮУ подчеркивает, что отказ от принципов верховенства права в условиях чрезвычайных ситуаций может иметь негативные последствия: снизить доверие граждан к государственным учреждениям, привести к проигрышу дел в международных судах и помешать международной репутации Украины.

АЮУ призывает юридическое сообщество активно приобщиться к обсуждению и выражению правовой позиции по конституционному статусу и границам полномочий СНБО. Соблюдение конституционных принципов и норм является основой эффективного функционирования демократического государства и сохранения его правовой системы в условиях агрессии Российской Федерации против Украины.