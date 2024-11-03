Второй тур выборов президента в Молдове: какие предварительные результаты

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове прошел второй тур президентских выборов. Подсчитано уже более 90% бюллетеней.

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Об этом сообщает ЦИК. Мая Санду обогнала Александра Стояногло по итогам подсчета протоколов на президентских выборах. И отрыв продолжает расти.

По состоянию на 23:08 Санду сокращает отставание от Стояногло.

Отмечается, что первые результаты поступают из регионов, где у Санды меньшая поддержка. Голоса из столицы Кишинева и зарубежных участков подсчитают впоследствии.

По состоянию на 21 час на зарубежных участках проголосовало 315 тысяч избирателей, что является абсолютным рекордом и приближается к 20% избирателей. На первом туре, то также было очень высокое участие избирателей, за границей проголосовало 240 тысяч человек.

Санду подчеркнула, что ее призыв касается избирателей всех кандидатов. Впрочем, избиратели на европейских и американских участках, где голосование продолжается, в абсолютном большинстве голосуют за Маю Санду.

Президент также поблагодарила всех избирателей, проголосовавших в Кишиневе, где также ее поддержка существенно выше средней по Молдове.

Следует отметить, что в разгар голосования зафиксированы факты организованной перевозки избирателей, которые являются нарушением избирательного законодательства и могут быть расценены как давление на волеизъявление граждан.

Напомним, в Молдове 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов, который изначально был омрачен обвинениями во вмешательстве страны-агрессора России. Волеизъявление в таких условиях может привести к усилению влияния Москвы на дипломатическом поле битвы между Россией и Европейским Союзом.

За президентское кресло сражаются глава государства Мая Санду, ускорившая движение страны по выходу из орбиты Москвы и присоединению к ЕС и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло от пророссийской Социалистической партии.

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