'Вся страна живет и работает под обстрелами': Порошенко призвал народных депутатов-трусов сложить мандаты

Верховная Рада не имеет права внедрять идею безопасного голосования через телефоны в подвальных помещениях в то время, как вся страна живет и работает под обстрелами. Народные депутаты должны либо выполнять свои обязанности, либо сложить мандаты.

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Об этом с трибуны парламента заявил лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Наконец-то парламент вернулся из отпуска и открывает новую сессию. А у страны отпуска не было. У Вооруженных Сил отпуска не было. В украинской промышленности, логистике, разбомбленной российскими ракетами и лишенной ПВО, отпусков также не было. Не было отпусков у десятков погибших, которых убил Путин, и мы должны были их защитить", – сказал Порошенко.

"Что должен был сделать парламент вместо отпуска? Принять двадцать семь законов, обеспечивающих финансирование со стороны Европейского Союза и наших партнеров. Причем не набивая их коррупционными прихотями, не отбрасывая нормы, которые предусматривают перезагрузку ГБР, увольнение коррумпированного главы Госфинмониторинга Пронина и обеспечение эффективной защиты антикоррупционной инфраструктуры. Снятие тревел-бана для открытия возможностей парламентской дипломатии. Мы должны совместно работать над мобилизацией коалиции в мире", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Мы должны вернуть армии сорок миллиардов, которые парламент забрал у Вооруженных сил перед каникулами. Мы должны вернуть восемь миллиардов Киеву для того, чтобы строить защищенную энергетическую инфраструктуру. Мы должны вернуть НДФЛ бригадам. Это наш долг. И, наконец, мы должны сегодня во втором чтении проголосовать за закон об укрытиях, чтобы обеспечить украинский народ укрытиями", – сказал пятый президент.

"И вторая позиция: прекратите антиконституционные разговоры о голосовании по телефонам в подвалах. Кто боится – сдавайте мандаты, прочь из парламента. Выполняйте свои конституционные функции в этом сессионном зале, не нарушая правила голосования индивидуально, лично, в интересах Украины", – призвал лидер оппозиции.