'Всегда находили общий язык': видео эмоциональной встречи Порошенко с генсеком НАТО Рютте попало в сеть

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире альянса встретился с находящимся в Брюсселе пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Видео дня

Видео встречи Рютте и Порошенко было опубликовано в соцсетях. На нем видно, как генсек НАТО, заметив украинского гостя, встает со своего места и через всю комнату едва не бежит лично поздороваться.

О встрече отдельно рассказал и сам Порошенко, отметив, что уже давно знаком с Рютте.

"Мы всегда находили общий язык, в частности в вопросах интеграции Украины в западный мир. И даже тогда, когда все казалось сложным, а иногда невозможным, мы находили выходы, особенно в отношении Соглашения об ассоциации с ЕС. Уверен, что найдем их и сейчас по интеграции Украины в НАТО. Рад встречи, Марк Рютте!", – написал Петр Порошенко.