'Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит': Зеленский обратился к парламенту Дании и указал на ключевые вызовы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул миру, что все соседи России находятся под угрозой, если Украина не выстоит в войне с этой страной-агрессором. В то же время выразил убеждение, что украинцам это удастся, и он стремится, чтобы партнеры это "услышали, увидели и почувствовали".

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Об этом он заявил во время обращения к парламенту Дании 21 августа. Выступление транслировалось вживую на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В этот понедельник украинский лидер вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Фолькетинг (однопалатный парламент Королевства Дании. – Ред.) и начал свою речь перед собравшимися. Его встречали громкими аплодисментами.

"Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Потом, после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Данию за солидарность и помощь в противостоянии российской агрессии. В частности, за современную бронетехнику, которая уже помогает украинским воинам на фронте.

"Спасибо за "Гарпуны" – россияне их боятся. Спасибо за "Цезари", "Леопарды", "Брэдли", дроны (да, они, боятся дронов), артиллерию, машины для разминирования. Все это служит свободе прямо сейчас, чтобы защитить жизнь людей", – отметил президент.

Отдельно он поблагодарил за обещанные Данией и Нидерландами истребители F-16, отметив, что к ним Украина прошла путь от "Джавелинов" и "Стингеров".

"Спасибо, Дания, за F-16. Было время, когда говорили, что такого не будет. Когда говорили, что не стоит бороться. Когда не верили в нас, в вас, в людей. Когда говорили, что легче заморозить свое стремление жить. Но человечность обернулась солидарностью, солидарность обернулась лидерством, в частности вашим", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа после результативного визита в Нидерланды президент Украины прибыл в Данию, чтобы продолжить работу по истребителям F-16 для Сил обороны. Копенгаген согласился передать Воздушным силам ВСУ 19 самолетов.

Известно, что от Амстердама Украина получит еще 42 самолета F-16. Передача состоится после тренировки наших пилотов и инженеров. Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Дании и Нидерландов за столь мощную поддержку в вопросе усиления воздушного щита нашего государства

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